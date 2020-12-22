宜得利珪藻土踏墊恐含石棉　日官方警告：立即停用

▲珪藻土（矽藻土）浴室踏墊。（圖／翻攝自日本宜得利官方網站）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本家具日用品大廠宜得利家居（NITORI）所販售珪藻土（矽藻土）浴室踏墊等9項商品，由於很可能含超標石綿，廠商將進行回收。這些商品全數中國製造，至今已售出逾241萬件。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，很可能含有超標石綿的商品，是宜得利控股公司從4年前開始販售的9種浴室踏墊或杯墊。

日本政府厚生勞動省表示，這些商品全數都是中國製造，截至目前為止已在市場上售出逾241萬件。

雖然在一般使用下不必擔心會有石綿飛散，但如果民眾自行切割或削磨踏墊的話，就有可能造成石綿飛散。宜得利方面已準備回收這些商品，目前正在研究具體回收方式。

此外，其他29種矽藻土製品，也正在調查有沒有含石綿。宜得利呼籲，消費者應立即停止使用這些商品，在回收方式公布前，先裝入塑膠袋中保管，勿當成垃圾丟棄。

時事通信社報導，由於這些踏墊或墊子破損後可能有石綿飛散，宜得利呼籲日本消費者，在回收方式公布前，存放在雙層塑膠袋內不要任意丟棄，待商品回收後更換新品或是退款。