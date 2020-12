英國變種病毒「9月就出現」　倫敦新增確診者近2/3染上

記者林彥臣/綜合報導

英國出現傳染力增加70%的新冠肺炎(COVID-19)變種病毒「B.1.1.7病毒株」,引發歐洲各國的恐慌,全球多國已經宣布禁止英國航班入境。事實上英國變種病毒在9月就已經發現,目前倫敦約2/3新增確診都是變種病毒。

▲英國的新冠肺炎變種病毒,早在9月就已經發現。(圖/路透社)



英國廣播公司(BBC)報導,新變種病毒VUI(The first Variant Under Investigation in December 2020)在9月首次被發現。直到11月,倫敦1/4新確診病例為新變種病毒,到了12月中,比例提升至近2/3。

除了北愛爾蘭之外,新變種病毒的蹤跡幾乎遍布整個英國,尤其倫敦、英格蘭東南部及東部最多。根據監控病毒基因組的Nextstrain,目前丹麥和澳洲的新變種病毒來自英國。

《紐約時報》報導指出,南非病毒科學家指出,南非也出現類似的新冠肺炎變種病毒,其中一個突變形態與英國變種病毒相同。南非分析11月中以來的基因序列,發現90%樣本是變種病毒。

科學界對於病毒突變感到憂慮卻也認為在意料之中,各國研究人員自疫情全球大流行以來,已記錄到數千次病毒裡基因物質出現細微變化。隨疫苗開始施打加上具有免疫力的人群愈來愈多,將使得病毒的生存更加困難,研究人員預期病毒可能會「變法圖存」加強傳播或避開免疫系統偵測。

▲疫苗可能會讓病毒「變法圖存」,也讓人憂心是否會讓疫苗失效。(圖/路透)



蘇格蘭聖安德魯大學傳染病專家、兼政府顧問的賽維克(Muge Cevik)表示,英國的變種病毒約有20項突變,包括鎖定人體細胞感染的幾個機制,可以讓變種病毒能更有效複製與傳染,但官方所謂「傳染力增強70%」,只是根據模型推估,尚未經過實驗認證,因此也不排除是人們的行為讓病毒更易傳染。

英國變種病毒的出現也讓人憂心,是否會造成疫苗失效,但多名專家都認為,病毒要進化到能讓疫苗失效,得花好幾年的時間,並非幾個月就能辦到。

