法國封鎖20%往英國跨境運輸　首相強生要求恢復「歐洲供應鏈」

▲法國封鎖20%往英國跨境運輸，將導致英國物資短缺。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

英國出現新冠肺炎（COVID-19）變種病毒「B.1.1.7病毒株」，傳染力高達70%，遭到多國禁止航班入境，法國甚至宣布，封鎖20%往英國的跨境運輸，對於英國的物資供應造成很大的壓力。對此英國首相強生（Boris Johnson）就要求法國，恢復歐洲供應鏈。

據英國《衛報》報導，強生21日強調，法國決定封鎖了20%對英國跨境運輸的食品、藥品和其他貨物，強生對此已經召開緊急會議，並且在發表談話時表示，已經與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，要求法國重新開放英國與歐洲大陸之間的供應鏈。

但是法國方面並沒有因此開放。強生表示，「我們都理解彼此的立場，並希望盡快解決這些問題。」

▲法國總統馬克宏與英國首相強生通話之後，還是拒絕全面開放跨境運輸。（圖／路透）



強生強調，可以理解法國對變異病毒的焦慮情緒，「但是，我們確實認為，一個獨自坐在駕駛室裡的司機，傳播新冠病毒的風險非常低」。

▲英國首相強生認為，貨運司機的傳播風險很低。（圖／路透）



英國量販店龍頭特易購與第二大連鎖超市森寶利表示，如果英國與各國間的交通持續中斷下去，那麼國內的食品供應將會受到影響。森寶利的發言人直言，如果現況沒有改善，未來幾天內，生菜、花椰菜、西蘭花以及一些柑橘類的水果將會出現短缺。

▲英國超市已經出現搶購潮，貨架被掃光。（圖／路透社）



英國食品與飲料總會提出警告，這場斷航危機可能會對聖誕節的新鮮食品供應或是食品出口產生重大影響。據一名超市管理人員表示，「我們最擔心的是，英國再度掀起恐慌性搶購潮，因為只有在人們都理性購物的情況下，這些連鎖店的貨品才能維持一整年。」

►超好穿蕾絲內褲每件55元！