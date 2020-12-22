南極洲「最後淨土」淪陷了　科學研究站驚爆36人確診

▲長年冰封的南極洲，號稱此次疫情中的唯一淨土。（資料照／CFP）



記者王致凱／綜合報導

新冠病毒肆虐全球。智利位於南極洲的一處科學研究站22日傳出，基地內有多達36人出現新冠病毒陽性反應。這也是南極大陸首次出現確診病例，若消息屬實，則象徵著全球七大洲都已經被疫情攻陷。

澳洲ABC News引述西班牙語媒體報導，此次傳出疫情的是智利的「貝納爾多•奧伊金斯將軍站」（General Bernardo O'Higgins Riquelme），該研究站位於南極半島最北端，是智利設在南極洲13個最活躍的基地之一。

《衛報》報導，智利軍方發表聲明說，確診者包括26名軍職人員和10名基地維修工人。據稱，被檢測出病毒陽性反應的36名患者已經被轉移到智利本土的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas），目前所有人狀況良好。另據《新聞週刊》報導，向該研究基地輸送物資的一艘船上，也有3名船員被檢測為陽性。

美聯社報導，南極大陸上雖然沒有永久居民，但即使是冬天也會有約1000名研究人員駐守在各國研究站。不過，自從疫情在全球爆發後，為了並免病毒入侵南極大陸，目前所有重大研究項目都已經暫停。

美聯社引述「國家南極計劃管理委員會」（Council of Managers of National Antarctic Programs）的一份文件，「具有高度傳染性的新型病毒，在南極的極端、嚴酷環境中有著非常高的死亡率和發病率，但醫療和公衛防制手段卻十分有限，有著潛在災難性風險。」

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