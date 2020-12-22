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金正恩吃的豬來自勞改營！　囚屍凹折埋坑當肥料「花特別紅」

▲▼北韓甑山集中營裡有養豬場，肉品提供首都平壤的特權階層食用。（圖／翻攝自HRNK報告）.

▲北韓甑山集中營裡有養豬場，肉品提供首都平壤的特權階層食用。（圖／翻攝自HRNK報告

記者張寧倢／綜合外電報導

總部設於美國華盛頓的朝鮮人權委員會（HRNK），21日發布了一份最新報告，其中揭露北韓（朝鮮）所謂的「祕密勞改營」，至少2000名的政治犯每天餵豬、養魚以供金正恩等平壤高層食用，而死於酷刑的人則被當作肥料，集體埋葬於名為「花卉園」的山坡上。

根據南韓《朝鮮日報》報導，HRNK於21日的報告中公布，距離首都平壤僅50公里的甑山集中營（又稱甑山11號教化所）的衛星照片，佔地近13平方公里的規模關押著至少1500~2500名囚犯，分別投入到農業、畜牧、鹽業、伐木、礦產等強制勞動中。據悉，這些政治犯所飼養的豬隻，將會提供給包含金正恩在內的特權階級。

▲▼北韓甑山集中營裡有養豬場，肉品提供首都平壤的特權階層食用。（圖／翻攝自HRNK報告）

▲據說，有許多囚犯死後被埋葬於一個被稱為「花卉園」的山坡（flower hill）。（圖／翻攝自HRNK報告

報告公布的衛星照片中，甑山集中營內有一個被稱為「花卉園」的山坡，其中全埋葬著被關押者的屍體，每當春、夏季來臨，山坡上必定鮮花盛開，而且「花特別紅、葉特別綠」，囚犯們認為是因為時常有屍體作為肥料所致。一名集中營倖存者表示，她的工作就是把屍體抬上山，由於埋屍坑洞又小又淺，必須將屍體凹折才能塞得進，有時死者的膝蓋還會露出地面。

逃出集中營的脫北者說法，因營養不良或受當局酷刑，甑山集中營的死亡率比其他收容設施還高，在2000年代初期，每年最多有2000人死亡或被處刑，而因脫北失敗而遭關押於此的女性，也由於營養不良和過度勞動，每天有2~3人死亡。

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