西點軍校驚爆44年來最大醜聞！73人微積分考試作弊　59人已認罪

▲西點軍校把這項作幣醜聞列為「國安問題」。（圖／達志影像／美聯社，圖非當事人）



記者林懿捷／綜合報導

聲名遠播的美國著名軍事學院-西點軍校 (West Point - The U.S. Military Academy)，爆出近44年來，最嚴重的大型作弊事件，一共有73名學員遭到指控，在微積分期末考作弊，目前已有59人承認，針對認罪學員西點軍校祭出留校察看，一旦再犯將很可能面臨退學的處分。

▼這是自1976年後，該學院的最大作弊事件。（圖／翻攝自臉書West Point - The U.S. Military Academy，圖非當事人）





根據外媒報導，由於新冠肺炎的大流行，使得西點軍校在今年5月份，以網路進行遠距微積分考試，卻爆發了作弊醜聞，違反且打擊了學校的校譽核心，「不能撒謊，欺騙或偷竊，也不會容忍其他人有此作為」。

目前涉案的73學員中，還有8名學員堅持自己的清白，有4名學員已退學，其他被指控作弊的人們正在留校察看中，將在調查人員的審視下，等候校方決定他們的命運，一旦犯錯可能面臨開除學籍的下場。

據了解，西點軍校曾在1976年，爆發出最大規模的作弊醜聞，當年有多達152名學員在電機工程學考試中作弊，且當時全部都是高年級學員涉案，連行政單位也曾試圖掩蓋，最後依然曝光，讓校譽受到嚴重打擊。

▼大多數作弊學員，接受為期6個月的留校察看懲戒。（圖／翻攝自臉書West Point - The U.S. Military Academy，圖非當事人）