加州缺人手！疫情飆高醫護少　政府擬求助台灣「要人」補空缺

▲加州是美國的疫情重災區，該州目前正面臨嚴重的醫護人手短缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著美國疫情再加劇，加州作為人口最多的州，大部分地區的加護病床已超載，同時，他們也面臨了嚴重的醫務人員短缺，因此，州政府正努力尋找3000名臨時醫護人員來填補空缺。加州州長紐松（Gav in Newsom）表示，他們將向曾在加州面臨野火危機時，伸出援手的國外合作夥伴求助。

據美聯社報導，舊金山加利福尼亞大學（UCSF）公共政策教授科夫曼（Janet Coffman）指出，美國疫情升溫讓各州對護理人員的需求激增，這些護理人員都被派遣到全國各地，所以醫護人員人手短缺的情況相當嚴峻。

有鑑於此，加州政府只好轉向澳洲、台灣等曾在加州野火中，對其伸出援手的國家求助，希望能盡快找到3000名臨時醫護人員，以最快的速度解決醫護人力不足的情形。

▲加州政府考慮向澳洲和台灣求助，以填補醫護人力短缺。（圖／達志影像／美聯社）

在過去流感盛行的季節裡，加州醫院通常會請職介機構介紹臨時醫護人員來滿足需求。該州是美國唯一實行嚴格護病比的州，他們要求，在醫院的加護病房中，每2名病患就必須配備1名護士，每4名急診病人配備1名護士。然而，隨著新冠病例的激增，許多醫院現在已放棄遵循這些要求。

醫療保健人力資源公司Aya Healthcare資料顯示，美國過去一個月對臨時醫護的需求猛增至44%，但國內目前可聘用的醫護數量正在枯竭，其中加州、德州、佛州、紐約和明尼蘇達州所需的人數最多。該公司副總裁莫里斯（Sophia Morris）表示，「我們正在瘋狂地招聘員工，不過現在醫護的工作時間真的很瘋狂。」

數據顯示，截至21日為止，加州已有超過1.7萬人因確診新冠而需要住院治療，是7月高峰時的2倍之多，當中還有超過3600人需要入住加護病房。專家預計，這一個數字在明年1月很有可能會達到近10萬人。

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