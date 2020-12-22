台灣隔8月現本土病例　彭博：全球最長「無境內感染」紀錄破功

▲台灣的學校、企業、辦公室基本上保持開放，政府鼓勵佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

台灣隔253天再度出現本土病例，消息一出引來國際社會關注。外媒形容，這代表著堪稱全球最長的「無社區感染」狀態宣告終結，這也提醒人們，即便是現今最成功的防疫措施，新冠病毒也有能力戰勝突破。

綜合美國媒體彭博、新加坡媒體亞洲新聞台報導，台灣在新冠疫情爆發初期，就採取限制遊客入境、實施嚴格隔離及啟動接觸者追蹤策略，成功把病例數控制在766例，僅7人染疫病逝。此外，在彭博發布的最新全球抗疫排行榜上，台灣穩居第2名，僅次紐西蘭。

文中提到，台灣的學校、企業、辦公室基本上保持開放，鼓勵佩戴口罩，成功應對疫情，躲過其他國家面臨的重大經濟損失，讓台灣成為全球少數今年經濟預測呈現增長的地方之一。

但到了22日，台灣衛福部長陳時中表示，境內新增一例本土個案，是名30多歲女性（案771），為案765（紐西蘭籍機師）接觸者。衛生單位現已掌握167名接觸者，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，全數安排採檢。

報導形容，在這場全球防疫抗戰之中，隨著台灣本土病例時隔8個月再度出現，其身為最傑出成功抗疫案例之一的角色受到威脅。在新冠病毒持續在全球肆虐之際，台灣當局不得不保持警惕。

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