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買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

▲▼民進黨立委林楚茵質詢財政部長蘇建榮。（圖／翻攝國會頻道）

▲民進黨立委林楚茵質詢財政部長蘇建榮。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

汽機車汰舊換新貨物稅減免補助即將在2021年1月7日截止，不只車商狂出新車搶市，不少民眾更是想在補助截止前買車。近日就有網友在批踢踢Car版詢問，若過了2021年1月7日後再買新車，是否仍能享有5萬補助？

對此，財政部長蘇建榮表示，如果《貨物稅條例》條例來不及於1月7日前通過，可設置回溯規定，讓貨物稅減徵優惠不至於出現空窗期。換句話說，若民眾在2021年7月6日之後購車，一旦立法院通過條例，還是可回過頭來向政府申請。

車商促銷　民眾誤以為優惠明年1月就到期

財政部從2016年1月8日起，推行所謂的「貨物稅減徵退還租稅優惠」，消費者只要選擇報廢更換新車（汽車6年以上、機車4年以上），即可享汽車5萬元、機車4千元的購車補助。

根據《貨物稅條例》第12-5條，條文生效日起5年內報廢或出口登記滿1年之出廠6年以上小客車、小貨車、小客貨兩用車，於報廢或出口前、後6個月內購買上開車輛新車且完成新領牌照登記者，該等新車應徵之貨物稅每輛定額減徵新台幣5萬元。

因此，從法令條文來看，在舊車報廢或出口的「前、後6個月內」買新車並完成領牌登記，最遲在半年後的前1日領牌仍符合資格。換句話說，假如在2021年1月7日報廢舊車，最晚在2021年7月6日完成新車領牌登記，即同樣可享舊換新補助5萬元。

事實上，有不少對於法令條文不熟悉民眾擔心，「5萬優惠」是否將於2021年1月7日截止。有長期關注新車市場的網友也揭露，所謂「優惠將在今年到期」其實是一種促銷手法，因為新車只要過了一個年份就會掉價，就算是2020年12月生產，但只要跨了一個年份「就老一歲」，因此車商抓住這個機會清理庫存。

▼明年7月前汽車「舊換新」仍享5萬元退稅補助。（圖／示意圖／達志影像）

▲害怕年假出現「國道停車場」？ 塞車殺時間Tips報你知。（圖／示意圖／達志影像）

《貨物稅條例》若設置回溯條款　明年7月後購車仍可向政府申請

事實上，民眾不只在2021年7月前享有5萬元「舊換新」購車優惠，與此同時，財政部也規劃將此利多方案延長，《貨物稅條例》草案目前已經在行政院審查，只要通過後就能送入立法院排案審查。不過，由於距離減徵到期時間2021年1月7日剩下不到1個月，而立法院本會期將在12月底結束，預料應無法及時三讀。

民進黨立委林楚茵日前在立法院財政委員質詢財政部長蘇建榮時，建議政府應該明確表態，《貨物稅條例》是否會推動延長減徵。

蘇建榮當場回應，該條例若不及於1月7日前通過，可設置回溯規定，讓貨物稅減徵優惠不至於出現空窗期。換句話說，若民眾在2021年7月6日之後購車，一旦立法院通過條例，皆可回過頭來向政府申請。

林楚茵在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，年關將近，很多人也在考慮購置新車，最近接到多位民眾反應，車行的業務勸大家盡快在年底買車，背後的原因正是因為，財政部所推行的汽機車汰舊換新減徵貨物稅政策，將在明年1月7日到期。

林楚茵說，她在彙整民眾心聲後於17日質詢蘇建榮，到底現在相關法案的進度為何，如果超過1月7日《貨物稅條例》還未修法完成，會不會有銜接的困難；對於蘇建榮正面回覆「可設置回溯規定」，她也肯定與認同。

林楚茵強調，基本上，這樣的退稅政策不會「與民爭利」，5萬沒有必要縮水4萬，整體的修法方向都是提升民眾福利。

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