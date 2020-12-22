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鐵鍊栓家9年！82歲嬤怕24歲孫女離家囚禁她...驚曝9年前悲劇

▲▼囚禁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲24歲的小安被阿嬤用鐵鍊囚禁在家9年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國近日發現一起社會底層悲歌。猜那府（จังหวัดชัยนาท）82歲的奶奶莎瓦，獨自扶養孫女小安，不過她卻使用鐵鍊拴住小安的腳，將她囚禁在家長達9年。當地社會部門派人前去調查後才發現，原來24歲的小安患有智能障礙，9年前一樁轟動社會的事件，讓年事已高的莎瓦不得不這麼做。

根據泰國《世界日報》報導，莎瓦阿嬤鍊住孫女9年的事件曝光後，泰國社會發展暨人類安全部立刻派志工前去查看。莎瓦表示，其實她並不想用鐵鍊把小安鎖在家裡，但由於9年前，當時15歲的小安曾偷偷離家出走，後來又因為找不到回家的路而流浪在外，花費了好幾天才把小安找回來。這起失蹤事件當時還登上新聞版面，震驚泰國社會。

▲耶路撒冷一名猶太教拉比囚禁將近50名婦孺，涉嫌虐待、騙錢。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲9年前，年僅15歲的小安曾偷偷離家出走，這起失蹤事件震驚泰國社會。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

志工冬妮指出，小安其實患有智能障礙，莎瓦擔心小安如果自己跑出去會找不到家的路，可能會遭遇到不必要的麻煩，像是被人性侵或是遭遇危險，才會把孫女用這樣極端的方式拴起來，但莎瓦的行為是出於保護心態，和虐待、暴力等因素無關。

泰國社會發展暨人類安全部也決定將安排小安住到春武里府（จังหวัดชลบุรี）的保護中心，交由專業人士代為照顧，一方面可以減輕莎瓦的壓力，另一方面也可以給小安一個安全專業的居住環境，進而改善祖孫倆的生活品質。

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