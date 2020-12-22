12歲小兄弟發明「聖誕吊飾神器」大賺700萬！暖捐10%給動物收容所

▲聖誕樹上的裝飾很容易掉下來。（圖／翻攝自ornament anchor官網）



實習記者周依儒／綜合報導

聖誕節將至，不少人都喜歡在家擺設聖誕樹，讓節日氣氛更濃厚，不過聖誕樹上的吊飾卻很容易掉下來，讓不少人很煩惱。美國一對12歲小兄弟阿亞安（Ayaan Naqvi）和米奇 （Mickey Naqvi），為了不讓心愛的吊飾掉下來，竟然發明了一個可以讓吊飾束緊在聖誕樹上的裝置，且還因此賺進了25萬美元（約合新台幣703萬元）！

▲美國一對小兄弟發明了聖誕節神物，弟弟阿亞安為主要老闆。（圖／翻攝自ornament anchor官網）



根據CNN報導，2兄弟日前在家裝飾聖誕樹時，其中一個最心愛的吊飾卻不慎從樹枝上掉下來摔壞，讓他們相當苦惱，心想如果可以有一個裝置可以束緊樹枝和吊飾，這樣就不會像傳統吊飾一樣輕易掉下來。於是兩兄弟就發明了一個叫「Anchor」的吊繩，這個吊繩可以讓一般的吊飾在掛到樹枝上後，往上拉就可以束緊在上面。

▲▼該裝置可以讓吊飾束緊在樹枝上。（圖／翻攝自ornament anchor官網）



兩兄弟表示，傳統的吊飾很容易從樹枝上掉下來，有時候人不小心經過、家中寵物碰到、打掃時碰到聖誕樹，都極有可能發生悲劇，因此當他們一開始把這個點子告訴學校時，老師和家長都覺得非常可行又有趣，兩兄弟就開始設計產品、申請專利、架設網站，甚至還開始計算利潤、做市場分析，「我們做了一切，好像每個月都是聖誕節。」

報導指出，兩兄弟在去年聖誕節前6小時把「Anchor」拿去市集上販售，共賺進了1000美元（約合新台幣28171元），因此他們決定把這個產品擴大經營、和世界分享，接下來美國知名節目「早安美國」（Good Morning America）和美國最大電視購物中心QVC都介紹了「Anchor」，短短一年內兩人就賺進了25萬美元，甚至兩度售罄。兄弟倆也決定將收入的10%捐贈給當地的動物收容所，阿亞安表示，「我很小的時候就很喜歡動物，因此希望可以盡我所能幫助更多動物」。