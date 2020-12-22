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大小如黃豆！　美曾贈陸1克月壤「42年前畫面曝光」

▲▼大陸嫦娥五號今2020年11月24日凌晨四點成功發射。（圖／新華社）

▲大陸嫦娥五號2020年11月24日凌晨四點成功發射。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導 

大陸嫦娥五號從月球帶回1731克月壤，引發外界好奇是否回贈美國？時間回到42年前，美國曾經贈送大陸1克月壤當作外交禮。回憶往事，大陸探月工程重大專項領導小組高級顧問歐陽自遠稱，當年月壤「只有黃豆般大小，還要用放大鏡放大。」也因為有這個樣本，順利開啟大陸往後太空科技的研究工作。

據大陸官媒環球時報評論指出，1978年為推動中美盡快建交，美國著名戰略理論家、美國前總統卡特的國家安全顧問布熱津斯基（ZbigniewBrzezinski）到訪大陸。為表誠意，隨身攜帶一份特殊的禮物，1克重的月岩標本，這也是大陸科學家第一次接觸月球樣品

▲▼42年前美國首次登月後，曾經贈與大陸1克月壤。（圖／翻攝 環球時報）

▲42年前美國首次登月後，曾經贈與大陸1克月壤。（圖／翻攝 環球時報）

中科院院士、探月工程重大專項領導小組高級顧問歐陽自遠回憶，「當年把樣品取回來後看到，這是一塊裝在有機玻璃裡面的小石頭，美國人在上面做了一個放大鏡，用放大鏡看像大拇指一樣大，實際只有黃豆一般大小。」

歐陽自遠說，「這1克樣品，最多給我們用0.5克，還有0.5克必須保存起來。我們大概花了3到4個月，用這0.5克樣品，發表了14篇科學論文，最終知道了它是什麼石頭、什麼結構。」後來，美國方面回應歐陽自遠，「我們什麼都沒說，你全知道了。 」

▲▼42年前美國首次登月後，曾經贈與大陸1克月壤。（圖／翻攝 環球時報）

▲中科院院士、探月工程重大專項領導小組高級顧問歐陽自遠。（圖／翻攝 環球時報）

據瞭解，目前，月球樣品已經進駐了月球樣品實驗室，接下來科研人員將對它進行解封、處理、存儲和分發四項工作。時隔42年後，大陸最新的月球樣品是否與美國分享？

報導稱，大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華表示，「外空資源是人類共同的財富，中國政府願意與國際上志同道合的機構和科學家共享月球樣品和相關數據。但遺憾的是，美國國會此前通過沃爾夫法案，限制美國NASA在內的官方機構與中國航天往來，所以能否合作，主要看美國的政策。」

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