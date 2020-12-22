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防變種病毒！白宮最新動作曝光　外媒驚揭美國慘況：每33秒死1人

▲▼ 美國紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著英國出現新冠變異病毒，美國2名官員透露，白宮現正考慮要求來自英國的旅客來到美國之前，出示陰性檢測證明。英航、達美、維珍航空已證實，搭機飛往紐約的旅客必須在登機前出示證明，預計本週開始實施。另據路透社統計，全美上週每33秒就有1人死於新冠肺炎。

綜合CNN、路透報導，全球迄今超過40國針對英國祭出禁航令，儘管美國公共衛生官員認定現階段仍不需要暫停航班，但外傳白宮新冠防疫小組已於21日會議中商討，要求自英國飛往美國的乘客提供抵達美國前48小時至72小時內所做的篩檢陰性證明，預計最晚會在22日提交此一選項給總統川普。

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／路透）

▲紐約州長古莫。（圖／路透）

目前英航、達美航空和維珍航空同意此做法，表明會針對英國飛往紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）的班機執行此安排，預計本周開始實施。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也證實，旅客登機之前，必須提供陰性篩檢證明。

儘管美國已展開疫苗接種，但疫情可能還需要數月才能緩解。據路透社統計，全美上週每33秒就有1人死於新冠肺炎，在截至20日的7天期間，總計1.8萬多人染疫喪命，較前一週多6.7%再創新高。

約翰霍普金斯大學疫情統計顯示，全美已有1803萬4214人確診，其中31萬9364人病逝。

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