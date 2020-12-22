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瓊瑤聯名111名影視人　要求封殺「抄襲者」于正、郭敬明

▲▼瓊瑤聯名111名影視人　要求封殺「抄襲者」于正、郭敬明。（圖／翻攝微博）

▲大陸111名影視圈人士發出聯名信。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸影視圈111名編劇、導演、製作人與作家21日發出聯名信，點名曾有抄襲爭議的影視製作人于正與郭敬明，批評兩人頻頻在各種節目上炒作，呼籲不要再給「抄襲剽竊者」提供舞台，將這些人從公眾媒體驅逐出去。值得注意的是，參與聯名的人士在大陸影視圈都有相當份量，包含作家瓊瑤、編劇余飛、宋方金等。

該份聯名信由編劇余飛、宋方金於21日晚間發出，標題為「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，並直接點名于正、郭敬明，以「文賊」「抄襲者」「剽竊者」「劣跡從業者」等嚴厲詞語批評。

▼瓊瑤曾控告于正的《宮鎖連城》是抄襲她的《梅花烙》。（圖／翻攝自瓊瑤、于正微博）

▲▼瓊瑤控告編劇于正抄襲！（圖／翻攝自瓊瑤、于正微博）。

信中提到，近來，在一些網絡平台、電視台的綜藝節目，屢屢出現有抄襲劣蹟的編劇、導演（于正、郭敬明）以節目導師、嘉賓的面目出現，在節目內外進行話題炒作，以此追逐點擊率、收視率，博人眼球。

信中指出，這種一切唯收視率論、流量論的做法引起了相關從業者和社會各界的極大反感，「我們是中國影視行業的從業者，對此感到非常遺憾和無比憤慨。廣大群眾也感到迷惑不解，吸毒嫖娼的藝人都受到了懲罰，一些有道德問題的藝人也被限制出鏡，為什麼被法院判決的『文賊』卻被資本和平台追捧，這種『審醜』行為不應該再繼續下去了。」

信中提到，尤其是郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為做出任何檢討，這樣的「文賊」在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣「成功學」，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣，「我們鄭重呼籲，立即停止對這些『劣跡從業者』的宣傳炒作，對相關節目做出修改調整。

信中強調，「我們都是中國影視行業的從業者，我們呼籲：嚴厲打擊和懲處有抄襲剽竊違法行為的編劇、導演，媒體平台應弘揚時代正氣，多宣傳德藝雙馨的藝術家，主動拒絕這些有劣跡且不加悔改的創作人，不給抄襲剽竊者提供舞台，將他們從公眾媒體中驅逐出去。」

值得注意的是，參與聯名的111人都是大陸影視圈有相當份量的人士，包含瓊瑤、余飛、王小平、汪海林、宋方金等。

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