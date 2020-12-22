彭博最新全球抗新冠排行榜　台灣奪第2名贏日本！僅次紐西蘭

▲彭博表示，該統計可以讓人了解，在對社會及經濟影響最小的情況下，哪些地方的病毒處理最有效。（圖／翻攝自彭博）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博新聞21日更新全球抗疫表現復原力（Resilience）排行榜，台灣刷新上月第3名的紀錄，拿下82.4分升至第2名，贏過日本，而榜首紐西蘭則是穩居冠軍寶座。文中特別點出，台灣名次晉升的同時，日韓正面臨冬季疫情爆發的挑戰。

統計顯示，台灣總體分數為82.4分，在過去一個月死亡率、每百萬人累計死亡數取得「0」的好成績，且在「過去一個月每10萬人新增確診」的項目指數取得「1」，比榜首的紐西蘭還優，且在2020年GDP成長預測守住0%基準線，優於紐西蘭的負6.1%。只不過，在疫苗取得方面，台灣只有26.2%，遠輸紐西蘭的246.8%。

▲台灣名次晉升至第2名的同時，日韓正面臨冬季疫情爆發的挑戰。（圖／記者屠惠剛攝）

依據排行榜前10名，依序為紐西蘭、台灣、澳洲、挪威、新加坡、芬蘭、日本、南韓、中國、丹麥。此調查針對經濟規模超過2000億美元的經濟體評分，依據10項指標，包括確診數增長、總體死亡率、篩檢、已簽署的疫苗供應協議、防疫限制、醫療照護系統容納能力、人民行動自由等。

報導分析，紐西蘭現階段仍處於邊境封閉狀態，成功獲取疫苗，且並無社區感染個案，因此仍穩居榜首，而台灣名次晉升至第2名的同時，日韓正面臨冬季疫情爆發的挑戰，日本則從原本第2名掉至第7名。

至於已研發出2種新冠疫苗的美國，同樣面臨冬季疫情肆虐，如今排名往下掉至第37名。而最後一名則是墨西哥，總體平均分數僅35.3分。

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