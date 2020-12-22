美國會通過9000億紓困！　疫情下祭「史上第2大振興」川普即將簽署

▲美國國會兩院表決通過一項9000億美元的紓困案，即將交付總統川普正式簽署。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國受新冠疫情影響國內經濟甚鉅，繼參、眾兩院針對9000億美元版本的紓困案達成共識後，眾議院21日晚間已經表決通過，而參議院表示將於同日深夜跟進舉行投票。外媒報導，參議院也在稍早也通過這項美國歷史上「第二大的振興計劃」，將送交川普總統正式簽署通過這項紓困案。

根據路透報導，9000億美元版本的紓困案包含向每位成人與小孩各發放600美元、提高失業補助、挹注薪資保護貸款計劃、住宅租金援助、糧食援助、獎助學金以及交通經費等內容。儘管眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）曾抱怨缺乏對州政府的援助，但參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則說，法案是由參、眾兩院4位領袖共同達成的基本協議。

報導指出，這是美國自4月以來批准的第一項振興方案，也是美國歷史上第二大的經濟振興計劃，僅次於3月份通過的一項月2萬億美元的援助法案。麥康諾表示，有超過5000億美元的資金是來自國會批准的未動用資金，其中用於治療新冠肺炎相關的淨成本約為3500億美元。

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