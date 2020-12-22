地表最強阿嬤！挺過西班牙流感+二戰　英108歲人瑞開心接種疫苗

▲英108歲人瑞吉爾接種疫苗。（圖／翻攝自推特／@IanBroughall）

記者葉睿涵／綜合報導

英國在本月初搶先全球，開始施打輝瑞藥廠（Pfizer）所研發的新冠疫苗，最近一名108歲的人瑞吉爾（Mary Keir）也接受了疫苗接種，成為她所居住的養老院最早注射新冠疫苗的人。這位人瑞阿嬤的一生相當精彩，她過去曾經歷西班牙流感和二戰，卻都順利地活了下來，因此將其稱為「最強阿嬤」一點也不為過。

據BBC報導，吉爾是卡馬森郡（Carmarthenshire）一家養老院首批接種疫苗的37人之一，她在接受注射後表示，接種疫苗讓她感到「更安全、更快樂」，而且她也很高興疫苗終於能夠面世，因為她一直期待著疫苗的到來，「感謝上帝，能擁有疫苗的我們真的很幸運」。

回望吉爾108年的人生，她也參與了許多歷史大事。新冠肺炎是她人生中經歷過的第2次全球大流行事件，1916年西班牙流感爆發時，她才4歲。在她成年後，二戰爆發，她當時在卡地夫（Cardiff）的蘭德多醫院（Llandough Hospital）當護士長。吉爾在這麼多的世紀災難中都存活了下來，因此將其稱為「最強阿嬤」一點也不為過。

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