染疫乘客猝死美國航班！他挺身急救「全身沾尿」...已出現症狀

There have been a lot of news articles about the @united flight I was on, but in my opinion this one from @DailyMailUK shines the brightest light on everything that happened. Hats off to this reporter and the amazing crew of #UA591.

https://t.co/BEhaY6VKlg — Face (@Face_withaQ) December 21, 2020

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空591航班14日突然有一名男子在機上昏迷，另一名見義勇為的男子隨即上前替他進行急救，直到全身都被自己的汗水與對方的尿液浸濕。不幸的是，雖然機長臨時迫降於紐奧良機場，該名男子仍在送院後不治身亡。令人震驚的是，死者的太太透露，先生早在1週前就已經出現新冠肺炎的症狀，事後聯航也被通知死者生前已感染新冠肺炎。

根據《每日郵報》報導，聯合航空這架由奧蘭多飛往洛杉磯的591航班，14日突然出現一名男子猝死。有同機乘客透露，該名男子上機前就不斷發抖、冒汗，怎知不到一個小時後，他就突然昏迷。機組人員隨即在現場召集有專業急救背景的乘客協助，曾在軍中服役的阿達帕（Tony Aldapa）則立即站出來表示願意提供幫助。

與此同時，機長也決定緊急降落於紐奧良機場，就這樣，阿達帕與另外2名專業急救人士輪流施救，不斷地替男子進行心肺復甦術直到飛機降落。昏迷男子隨即被送往當地醫院急救，但最終仍因搶救無效，被宣告死亡。

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard. — Face (@Face_withaQ) December 19, 2020

見義勇為的阿達帕事後在推特上道出了事發當時的內幕，他表示，當時他與另外2名急救人士輪流施救快1個小時，但早在站出來之前，他就已經知道該名乘客有感染新冠肺炎的可能。阿達帕寫道，死者的妻子在機上曾向他透露，男子已經出現症狀，但尚未確診，兩人預計抵達洛杉磯後才要做核酸檢測。然而阿達帕眼看情況危急，儘管必須承擔感染風險，仍然下定決心要替該名男子急救。

阿達帕表示，在急救的過程中，他全身是汗，且因昏迷男性大小便失禁，阿達帕的身上還沾上了那位乘客的尿液。事後，該名男子被醫院確定生前感染新冠肺炎，而阿達帕本人也開始出現症狀，目前他仍在等待檢測結果出爐。另一方面，聯合航空也遭到痛批，竟然放行有新冠肺炎症狀的乘客上機。

阿達帕說，即使重來一次，他依然會選擇站出來救人，甚至可能會更早站出來，因為他擁有急救知識、訓練以及經驗，可以幫助他人。他寫道，「我絕對不可能袖手旁觀地看著某人死去。」

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