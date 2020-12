染疫乘客猝死美國航班！他挺身急救「全身沾尿」...已出現症狀

There have been a lot of news articles about the @united flight I was on, but in my opinion this one from @DailyMailUK shines the brightest light on everything that happened. Hats off to this reporter and the amazing crew of #UA591 . https://t.co/BEhaY6VKlg

記者王佩翊/編譯

美國聯合航空591航班14日突然有一名男子在機上昏迷,另一名見義勇為的男子隨即上前替他進行急救,直到全身都被自己的汗水與對方的尿液浸濕。不幸的是,雖然機長臨時迫降於紐奧良機場,該名男子仍在送院後不治身亡。令人震驚的是,死者的太太透露,先生早在1週前就已經出現新冠肺炎的症狀,事後聯航也被通知死者生前已感染新冠肺炎。

根據《每日郵報》報導,聯合航空這架由奧蘭多飛往洛杉磯的591航班,14日突然出現一名男子猝死。有同機乘客透露,該名男子上機前就不斷發抖、冒汗,怎知不到一個小時後,他就突然昏迷。機組人員隨即在現場召集有專業急救背景的乘客協助,曾在軍中服役的阿達帕(Tony Aldapa)則立即站出來表示願意提供幫助。

與此同時,機長也決定緊急降落於紐奧良機場,就這樣,阿達帕與另外2名專業急救人士輪流施救,不斷地替男子進行心肺復甦術直到飛機降落。昏迷男子隨即被送往當地醫院急救,但最終仍因搶救無效,被宣告死亡。

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard.