亞洲第一國！　新加坡航空載運輝瑞疫苗返抵國門

▲輝瑞疫苗由新加坡航空貨機載運返抵。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電

新加坡採購美國輝瑞大藥廠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，首批今晚由比利時運抵新加坡樟宜國際機場。這也是首批抵達亞洲的輝瑞疫苗。

2019冠狀病毒疾病重創全球，美國、英國已開始施打疫苗。新加坡衛生科學局之前批准使用輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗。

新加坡航空公司今晚發布新聞稿表示，首批Pfizer-BioNTech疫苗由新航一架波音747-400貨機載運；這架貨機20日從比利時布魯塞爾起飛，今晚飛抵新加坡。這也是首批抵達亞洲的Pfizer-BioNTech疫苗。

新加坡交通部長王乙康到樟宜機場見證首批疫苗抵達。

新航表示，疫苗抵達新加坡後，接著運到地勤服務公司新翔集團（SATS）的冷鏈設施Coolport，以進行後續倉儲與運送。

新加坡總理李顯龍14日表示，新加坡為採購COVID-19疫苗撥款超過新幣10億元（約新台幣210億元），並與輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech、美國莫德納（Moderna）及中國北京科興生物技術公司等簽署預先採購協議，也已早期預付訂金。

他當時說，新加坡衛生科學局已批准使用Pfizer-BioNTech疫苗，首批疫苗預計月底前抵達，預計其他疫苗也將於未來幾個月抵達新加坡。若一切按計畫進行，到了2021年第3季左右，新加坡將有足夠疫苗為全國所有人口接種。

李顯龍說，所有新加坡公民、長期住在當地的居民（包括永久居民及長期准證持有者）將可免費接種疫苗。他和其他內閣成員也將儘早接種疫苗，以證明他們相信疫苗是安全的。