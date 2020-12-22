英變異病毒9月已傳播！　譚德塞：無證據顯示更可能致重症或死亡

▲世衛組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國出現新冠肺炎變異病毒「B.1.1.7病毒株」，傳染力高達70%。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）於當地時間21日指出，目前沒有證據顯示其更可能導致重症或死亡。另外，WHO對英格蘭東南部地區的病例展開了回溯性分析，發現9月的一些病例就已存在此種變體。

WHO當地時間21日舉行新冠肺炎例行發布會，譚德塞表示，病毒會隨著時間變異，這是自然發生且在預料之中，英國報告此次變異後的病毒更易傳播，但目前沒有證據顯示其更可能導致重症或死亡。

譚德塞強調，需要盡快遏制所有新冠病毒的傳播，病毒傳播程度越高，病毒發生變化的機會就越多，所有政府和所有人都需要採取預防措施來限制病毒傳播。目前世衛組織正與科學家合作，瞭解變異如何影響病毒行為。

▲倫敦柯芬園戴著口罩的人們。（資料圖／路透）

WHO緊急項目技術主管科霍芙（Maria Van Kerkhove）則指出，英國研究人員在11月末至12月初，發現英格蘭東南部地區的病毒傳播增多，而當地已有干預措施，引起他們的警覺；通過研究病例特徵和病毒基因序列，研究人員發現了被命名為「B117」的這一變體，對英格蘭東南部地區的病例展開了回溯性分析，發現9月的一些病例就已存在此種變體。

WHO首席科學家斯瓦米納坦表示，新冠病毒的變異速度比流感病毒慢得多，即使目前已出現許多變異，沒有一種對治療藥物或正在研發的疫苗產生重大影響，希望情況會繼續如此，但必須不斷監測新冠病毒。