致死率97%！美國「食腦變形蟲」往北擴散　45度暖水大量繁殖

▲福氏內格里蟲。（圖／翻攝自CDC官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國德州一名6歲男童今年9月感染「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri，俗稱食腦變形蟲）後死亡，後來在社區的自來水發現蹤跡，州長一度發布災難公告。美國疾病管制與預防中心（CDC）最新研究指出，該蟲在美國的分布有由南往北拓展跡象。

綜合外電報導，美國德州環境品質委員會（TCEQ）9月發現，德州東南部的供水系統疑似遭「食腦變形蟲」感染，當局隨即呼籲民眾不要使用自來水，甚至一度針對11個城市發布警告。食腦變形蟲通常經由遭到汙染的水傳播，經由鼻腔進入人體並使人致病，一旦感染致死率相當高。

美國疾病管制與預防中心官網刊出即將見於2021年1月《新興傳染病》期刊的最新研究，歷經4個10年的追蹤研究發現，「食腦變形蟲」在美國的分布逐漸向北拓展，中西部各州病例比以往有所增加。

研究指出，福氏內格里蟲能在攝氏45度的溫暖水中大量繁殖，隨著全球氣候暖化可能會影響其分布範圍；人類用水行為也會影響該蟲分布，譬如游泳與水上運動等。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，福氏內格里蟲常見於土壤、溫暖的湖泊、河流和溫泉中等地區，偶爾也會在維護不善、未加氯水池或工廠排放的溫水中發現，人類感染後會出現頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐等情況，美國1962年至2018年已有143名病例、僅有4人倖存下來；致死率達97％。