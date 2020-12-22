英旅客淪人球！爆變異病毒遭國際封鎖　德拒入境「影片求援」

▲英國遭多國禁止入境。圖為加拿大蒙特婁杜魯道機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林21日綜合外電報導

英國發現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株後，多國禁止英國班機和旅客入境，部分英國旅客被留在德國漢諾威機場，透過在網路發布的影片請求協助他們離開。

包括德國、法國與義大利等歐洲大國在內，全世界許多國家為恐肆虐英國的新病毒株入侵，都已開始禁止來自英國的班機和旅客入境。

21日飛抵德國的英國航班旅客未獲准離開機場，現場有衛生官員與護理師立即採檢，有些還穿著防護衣。

自英國抵達漢諾威（Hanover）的63名旅客受到相關措施影響，他們必須在機場過夜，等待檢測結果呈陰性反應才能離開。

同時，航站官員為旅客架設行軍床，協助他們度過夜晚。這群被留下的旅客氣氛相當緊繃。

德國每日畫報（Bild）網站上分享的影片顯示，旅客索米斯（Manuela Thomys）表示：「我們目前在漢諾威機場，違反我們的意願被留下；我們在作採檢，等待結果之時，不准離開。」

影片中可以看到人群當中包括一名9個月大的嬰兒。索米斯說：「請協助我們離開。」

地方當局已為耶誕節前造成的不便而道歉。

漢諾威衛生官員克蘭茲（Andreas Kranz）對德國新聞社（DPA）解釋：「我們的目標是防止新的變種病毒入境。」

德國17日通報，單日新增確診病例創新高，首度超過3萬人，累計有2萬4125人不治。

英國科學家9月間在一名病患身上發現新的病毒株，他們認為這種變種病毒的傳染力提高7成。