　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登「公開接種」新冠疫苗　賀錦麗也將接種！增強民眾信心

▲▼拜登接種疫苗。（圖／路透）

▲拜登接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）於美東時間周一（21日）接種第一劑疫苗，全程透過電視轉播，他以身作則向大眾呼籲，「沒有什麼需要擔心的」。他並邀請還未注射疫苗的現任總統川普，一起來接種，因為公衛專家建議所有人都該這麼做。

綜合外電報導，現年78歲的拜登此前不斷向媒體表示，他會在疫苗上路後很快進行接種，一是為了確保健康，更重要的是，要向大眾傳遞一則安定人心的訊息。21日他與準第一夫人吉爾（Jill）一起接受疫苗注射，兩人在接種完後情況良好，並無出現暈眩、難以行動等種種讓部分人猶疑不敢接種的反應。

拜登表示前線醫護人員、公衛專家與研製出疫苗的科學家們，「我們真的欠你們太多」。此外他也展現風度，對疫苗在今年底能夠快速推出的效率，公開稱讚川普政府與「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫在這部分的努力與成果。

▲▼拜登接種疫苗。（圖／路透）

▲拜登注射疫苗後反應良好，並無出現異常情況。（圖／路透）

「我這麼做是為了告訴人們，等到可以注射疫苗時應該做好準備，沒有什麼好擔心的」，拜登表示他期待接種第二劑疫苗，接著他站起來說一切都還只是開始，未來他希望人們能夠聽從專家與「防疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）的專業建議，包括在耶誕節與新年跨年時，都應該戴好口罩並保持社交距離，「如果你沒有必要旅行的話，不要旅行。」

目前民主黨籍眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨籍麻州參議員沃倫（Elizabeth Warren）以及馬奇（Ed Markey），另外還有佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）、共和黨籍現任副總統潘斯（Mike Pence）以及副總統夫人皆在上周接種疫苗。

確診又痊癒過的川普尚未接種疫苗，目前也不清楚他是否會接種。至於民主黨副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），拜登表示她將在下周注射疫苗。

美國當前累計1795萬9886人染疫，占全球約23％；病故人數31萬8782人，則是占全球18.8％。

ET快訊
手機訊息全刪光！勞動基金炒股案　統一投信資深副總等4人聲押禁
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

40國對英關閉邊境！新變種病毒重挫歐股　無協議脫歐亂象提前登場　

教廷：接種墮胎胎兒細胞所製疫苗　道德上允許

英旅客淪人球！爆變異病毒遭國際封鎖　德拒入境「影片求援」

F奶大胃王女神奪「最佳身體」模特獎！4個月前後裸身對比照曝光

WHO判斷英新變種病毒出現：情況並未失控　但不能置之不理

拜登「公開接種」新冠疫苗　賀錦麗也將接種！增強民眾信心

美擴大禁止「侵犯人權中官員」入境　蓬佩奧呼籲釋放黎智英等人

英新變種病毒嚇壞全歐洲　歐盟急開會討論應變辦法

歐盟與中國談投資協議之際　要求釋放數名維權人士

狂砍母子50刀「舔刀嚐血」！　14歲少年：難怪瘋子都愛喝人血

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

40國對英關閉邊境！新變種病毒重挫歐股　無協議脫歐亂象提前登場　

教廷：接種墮胎胎兒細胞所製疫苗　道德上允許

英旅客淪人球！爆變異病毒遭國際封鎖　德拒入境「影片求援」

F奶大胃王女神奪「最佳身體」模特獎！4個月前後裸身對比照曝光

WHO判斷英新變種病毒出現：情況並未失控　但不能置之不理

拜登「公開接種」新冠疫苗　賀錦麗也將接種！增強民眾信心

美擴大禁止「侵犯人權中官員」入境　蓬佩奧呼籲釋放黎智英等人

英新變種病毒嚇壞全歐洲　歐盟急開會討論應變辦法

歐盟與中國談投資協議之際　要求釋放數名維權人士

狂砍母子50刀「舔刀嚐血」！　14歲少年：難怪瘋子都愛喝人血

40國對英關閉邊境！新變種病毒重挫歐股　無協議脫歐亂象提前登場　

教廷：接種墮胎胎兒細胞所製疫苗　道德上允許

劉錚砍11分上海7人得分上雙　送廣廈三連敗

英旅客淪人球！爆變異病毒遭國際封鎖　德拒入境「影片求援」

F奶大胃王女神奪「最佳身體」模特獎！4個月前後裸身對比照曝光

Gogoro中柱2年就斷！車主曝9災情　門市回應讓他傻眼

WHO判斷英新變種病毒出現：情況並未失控　但不能置之不理

拜登「公開接種」新冠疫苗　賀錦麗也將接種！增強民眾信心

2021流行色預感！準爆款「栗子奶茶」精品包TOP 7

公鹿2022年次輪籤被沒收　NBA認定招攬波格丹維奇過程「違規」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

推特瘋傳翻盤　密西根1郡驗票結果曝光

生前吃蚱蜢憋屎　木乃伊竟是蟲子折磨致死

暗殺俄國反對派　毒藥藏在內褲裡

狂砍母子50刀　14歲少年舔刀嚐血

加拿大總理：輪到自己打疫苗就公開接種

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

4光年外「地球」傳來無線電信號！

豪擲「15萬元小費」給餐廳員工過聖誕

新加坡首批疫苗到貨　李顯龍：最期待的禮物

史前人類也會「冬眠」

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

535萬存銀行只剩300元　男爆氣提告

更多熱門

相關新聞

英新變種病毒出現　WHO：情況並未失控

英新變種病毒出現　WHO：情況並未失控

世界衛生組織（WHO）今天指出，在英國發現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）變種病毒尚未失控，可藉現行措施加以控制。

美國擴大制裁　禁止所有侵犯人權中國官員入境

美國擴大制裁　禁止所有侵犯人權中國官員入境

英新變種病毒壓境　歐盟急開會

英新變種病毒壓境　歐盟急開會

印度宣布「禁止英國航班入境」

印度宣布「禁止英國航班入境」

新加坡首批疫苗到貨　李顯龍：最期待的禮物

新加坡首批疫苗到貨　李顯龍：最期待的禮物

關鍵字：

美國北美要聞拜登疫苗新冠肺炎新型冠狀病毒Joe Biden

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

吃掉老公好友！人妻狂啪35次嬌喊：安母～

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面