拜登「公開接種」新冠疫苗　賀錦麗也將接種！增強民眾信心

▲拜登接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）於美東時間周一（21日）接種第一劑疫苗，全程透過電視轉播，他以身作則向大眾呼籲，「沒有什麼需要擔心的」。他並邀請還未注射疫苗的現任總統川普，一起來接種，因為公衛專家建議所有人都該這麼做。

綜合外電報導，現年78歲的拜登此前不斷向媒體表示，他會在疫苗上路後很快進行接種，一是為了確保健康，更重要的是，要向大眾傳遞一則安定人心的訊息。21日他與準第一夫人吉爾（Jill）一起接受疫苗注射，兩人在接種完後情況良好，並無出現暈眩、難以行動等種種讓部分人猶疑不敢接種的反應。

拜登表示前線醫護人員、公衛專家與研製出疫苗的科學家們，「我們真的欠你們太多」。此外他也展現風度，對疫苗在今年底能夠快速推出的效率，公開稱讚川普政府與「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫在這部分的努力與成果。





▲拜登注射疫苗後反應良好，並無出現異常情況。（圖／路透）

「我這麼做是為了告訴人們，等到可以注射疫苗時應該做好準備，沒有什麼好擔心的」，拜登表示他期待接種第二劑疫苗，接著他站起來說一切都還只是開始，未來他希望人們能夠聽從專家與「防疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）的專業建議，包括在耶誕節與新年跨年時，都應該戴好口罩並保持社交距離，「如果你沒有必要旅行的話，不要旅行。」

目前民主黨籍眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨籍麻州參議員沃倫（Elizabeth Warren）以及馬奇（Ed Markey），另外還有佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）、共和黨籍現任副總統潘斯（Mike Pence）以及副總統夫人皆在上周接種疫苗。

確診又痊癒過的川普尚未接種疫苗，目前也不清楚他是否會接種。至於民主黨副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），拜登表示她將在下周注射疫苗。

美國當前累計1795萬9886人染疫，占全球約23％；病故人數31萬8782人，則是占全球18.8％。