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「印度神童」神準料中疫情！　「落漆」預言被揭：世界大戰沒發生

記者張靖榕／綜合外電報導

「印度神童」阿南德年僅14歲，日前預料12月下半至明年3月底土星與木星相合，世界會出現超越新冠疫情的危機；隨後英國發現更具感染力的新變種病毒株，被網友認為是印證阿南德的說法。然而印度神童並非一直料事如神，他曾預言2020年會發生第三次世界大戰，但除了國際局勢緊張有所升級外，並沒有出現大規模的多國戰事。

阿南德以占星術預言世界局勢，他所有的預言影片都透過YouTube一個名為「良心」（Conscience）的頻道上線，目前該頻道追蹤人數剛突破100萬人。他在影片中偶爾會戴上耳機與麥克風，宛如活動主持人般向鏡頭解釋觀測到的星象，以及種種勸世呼籲。

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲阿南德被尊稱為印度神童。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

2019年8月，占星預言家阿南德在影片中預言，自同年11月起到2020年4月，世界將會發生大災難，而此時間區段確實與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第一波爆發時間吻合。

阿南德也在先前預言中指出，今年6月21日日蝕陰影會壟罩在中印邊境之上，該地區將有大事發生。兩國在拉達克地區爆發流血甚至死亡衝突的時間，也和他的預言大致相合。

不到2個月前，阿南德再上傳影片到YouTube，並表示他觀測到木星漸漸進入摩羯座，12月20日，木星和土星會完全相合，兩者相合會對地球引發效應，進而引起災難，包括金融崩潰、瘟疫、戰爭等天然與人為的災難都有可能。而就在本月20日，英國倫敦與東南部傳出發現新變種病毒株，傳播能力強70％，政府破天荒下達「第4級警戒」，隨之掀起的是歐洲與世界多國對英祭出航班禁令，人員物資往來與經濟都受到一定程度的衝擊。

至於這波災難可能結束的時間點，阿南德在影片中預言，當木星與土星遠離後，世界的災難也會跟著消退，開啟新的篇章，而時間點就約在明年11月。不過事實上專家各界對疫情真正趨緩的預期也是在明年下半，這不僅是期待也是預測。

2020年是一個奇異年，神準預言到今年幾項大事的阿南德立刻受到網友熱議，頻道追蹤人數也出現增長，更有人敬畏地說他「準得太恐怖了」。不過阿南德表示，他是以占星術、印度教經典《吠陀》（Veda）以及對世界的基本理解和邏輯進行解釋，雖然預言陸續被以不同的形式重新印證，但他強調不希望世人因為他的預言感到害怕。

不過阿南德是否真是一個從不出錯、神準無比的預言家，只要翻看過往他的其他預言即可輕易證明並非如此。

綜合印度部分媒體報導，阿南德此前的預言提到黃金、石油、天然氣等價格會大幅上漲，但目前為止事實是只有金價大好，但石油仍未從俄羅斯與沙烏地阿拉伯的石油之戰，與各國用油量大減的衝擊中復原。

第三次世界大戰何時發生一直是二戰後人們熱衷討論的事情，對此阿南德先前也提出一番預言，表示發生時間點就在今年，而大戰主要是由美國、印度與伊朗、巴基斯坦在中東的地緣衝突引爆全球戰事。然而在今年多起緊張的衝突中，並沒有如阿南德較為詳細描述的這四國戰事，僅有美國狙殺伊朗重要高官，以及伊朗對美軍發射飛彈等零星戰事。

不少評論指出，阿南德的預言和大多數預言家一樣，多是模糊籠統的指涉，這點很容易讓他們在事後面臨預言失準的質疑時，有很大空間得以自圓其說，因此還是不要過於迷信的好。
 

ET快訊
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