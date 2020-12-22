印度宣布「禁止英國航班入境」：變種新冠病毒構成重大風險

▲英國因為爆發變種病毒，已遭到全球至少34個國家與地區宣布航班禁止入境。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

英國出現新冠肺炎（COVID-19）變種病毒「B.1.1.7病毒株」，傳染力高達70%，讓往來頻繁的歐洲各國繃緊神經，陸續對英國斷航，印度民航部21日也宣布跟進，從22日晚間11時59分至31日晚間11時59分，暫停從英國出發飛往印度的航班入境。

根據印度媒體新德里電視台（NDTV）報導，印度衛生與家庭福利部次長布夏（Rajesh Bhushan）指出，新的變種病毒遺傳變異能力異常強大，呼籲加強流行病監測、圍堵與其他措施，以有效因應這項挑戰。

布夏說，印度過去兩個多月以來新增病例呈現下降趨勢，死亡人數也持續下降；在這種情況下，任何具有航空旅遊史的旅客，都可能是造成感染變種病毒的破口，對印度疫情管理造成重大風險。

▲印度疫情近期新增病例呈現下降趨勢，為了避免額外的風險，拒絕英國航班入境。（圖／路透）



印度民航部在推特發文表示，考量到英國目前的局勢，印度政府已決定從22日晚間11時59分到31日晚間11時59分，暫停英國飛往印度的航班入境。

印度民航部還表示，為採取充分預防措施，所有在22日晚間11時59分之前起飛或已飛往印度的過境航班，從英國抵達印度的旅客在機場都要接受RT-PCR篩檢，以防控可能的病例。接受檢測時呈現陽性，將被送往相關機構隔離，其餘旅客也被要求自主隔離7天。

在英國出現變種新冠肺炎病毒後，包括法國、德國、荷蘭、義大利、土耳其等多國，這兩天陸續宣布暫時禁止英國航班入境，在印度宣布後，全球至少34個國家地區針對英國發布禁航令。

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