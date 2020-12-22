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亞洲第一！新加坡「首批疫苗」到貨　李顯龍回應：最期待的禮物

▲▼新加坡訂購的新冠疫苗已經到貨，是亞洲第一個取得疫苗的國家。（圖／路透）

▲新加坡訂購的新冠疫苗已經到貨，是亞洲第一個取得疫苗的國家。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫苗問世之後，已經陸續發送到訂購疫苗的國家，新加坡訂購的疫苗已經於21日空運至樟宜機場卸貨，新加坡也成為亞洲第一個獲得美國輝瑞（Pfizer）與德國生技BioNTech共同研發的疫苗的國家。

根據亞洲新聞台（CAN）報導，這批疫苗透過新加坡航空公司（SIA）747-400型貨機SQ7979航班運送，該貨機於20日從布魯塞爾出發，於當地時間21日下午7.36降落在新加坡樟宜機場，由運輸部長王業功負責疫苗接收，以及監督冷鏈存放與運送作業。

▲▼ 新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍表示，這是最期待的禮物。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡總理李顯龍在臉書發文表示，對於首批疫苗抵達充滿欣喜之情，「這是我們大家最期待的禮物」，優先接種的對象，將會是醫療人員以及老年人，國民可以自由選擇是否接種，但是鼓勵新加坡全民都能接種疫苗。

新加坡是最早批准並獲得新冠肺炎疫苗的國家之一，其他已批准輝瑞BioNTech疫苗的國家包括英國，美國，加拿大，瑞士，巴林和卡達，其中英國，美國和加拿大已經在進行疫苗接種工作。

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