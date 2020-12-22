加拿大取得4億劑疫苗　總理霸氣宣示：輪到自己打就「公開接種」

▲加拿大總理杜魯道霸氣宣示，輪到自己打疫苗會公開接種。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫苗問世之後，取得疫苗的國家正在陸續施打當中，加拿大已經於14日開始進行施打工作，總理杜魯道（Justin Trudeau）21日接受媒體訪問時表示，等輪到他的年齡層打疫苗的時候，他會公開接種。加拿大目前透過各種管道取得的疫苗，超過4億劑。

根據《法新社》報導，加拿大於14日展開為高風險族群施打疫苗的工作，使用廠牌為美國輝瑞（Pfizer）與德國生技BioNTech共同研發的疫苗。由於目前供給數量有限，優先接種對象為第一線醫護人員、長照中心患者與員工等。

杜魯道接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，等輪到40多歲的健康成年族群施打時，也會打疫苗「輪到我時，我會公開且充滿熱情地接種疫苗。」

▲加拿大取得的疫苗超過4億劑。（圖／路透）



杜魯道的夫人蘇菲・杜魯道（Sophie Gregoire Trudeau）曾於今年3月確診，他因此也自我隔離兩週。杜魯道說他當時可能也受到感染，「我非常有可能也受到感染。」、「我不知道，但我絕對是無症狀。」醫師告訴他如果嚴重鼻塞的症狀就必須接受篩檢，但是他沒有鼻塞。

加拿大很快就會再從輝瑞得到一批疫苗，等到莫德納（Moderna）疫苗批准後，也會陸續到貨施打。加拿大衛生署（Health Canada）指出，預計「接下來幾周」就會批准莫德納疫苗。

加拿大總人口數3800萬，但透過訂單與選擇權已從7家藥廠取得超過4億劑疫苗。

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