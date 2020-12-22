狂砍母子50刀「舔刀嚐血」！　14歲少年：難怪瘋子都愛喝人血

▲烏克蘭少年當場舔刀嚐血。（圖／翻攝自Twitter／@gurbanellov1）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭首都基輔近郊先前曾發生一起恐怖殺人未遂案，一名14歲少年持刀狂刺阿姨和表弟50刀，導致2人重傷命危，而少年行兇後竟然還當場舔舐刀刃上的鮮血，並形容「相當美味」，全部過程都被監視鏡頭錄了下來。

英國《太陽報》披露，這起事件發生在半年前，不過監視器畫面近日才被公開，被害者為尤利婭（Yulia Nevgodovska）和她的4歲兒子，下手的則是她14歲的姪子。

尤利婭回憶，當天她進入14歲少年打掃，注意到木地板上有詭異的劃痕。她詢問少年劃痕是怎麼來的，「但他沒有回答，反而走出房間。我認為他當時害怕了。」尤利婭事後推測，劃痕很可能是用刀砍出來的。

數分鐘後，尤利婭在廚房找到了少年，結果被對方持刀刺傷，頓時血流如注；她第一時間想將目擊此事的小兒子帶離現場，結果又在院子裡被少年追上，並再度被砍傷。

當地媒體報導，少年先持刀砍倒尤利婭，然後又趁她摔倒時，回到房屋內襲擊男童米哈伊爾（Mikhail）。尤利婭聽見男童的尖叫聲後，奮力起身前往營救，然後帶著孩子一同逃離現場。

尤利婭說，自己被砍倒後，14歲少年甚至還舔了一口尖刀上的鮮血，自言自語說，「現在我知道為什麼瘋子會喝人血了」、「味道很棒，你的血液充滿了我，歡迎來到我的世界！」

所幸，尤利婭被砍時曾撥通電話求救，最後她和兒子在瀕死之際被送往醫院救治，雖然傷勢頗重，但2人最終還是都撿回了一命。

報導稱，烏克蘭檢警已經針對少年提出謀殺未遂訴訟；少年已經認罪，但聲稱他遭遇「不斷家暴」，才會動手行兇。

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▼被害婦人慘被連刺多刀差點喪命。（圖／翻攝自Twitter／@gurbanellov1）

