2020回顧／中印邊境45年首開槍　亞塞拜然炸噴1000士兵！屍塊飛天

記者張寧倢/綜合報導

2020年除了新冠疫情席捲全球之外,「區域衝突」也是一大議題。今年9月中國與印度邊境的拉達克地區(Ladakh)傳出45年來第一聲槍響,位於歐亞交界的高加索國家「亞美尼亞」與「亞塞拜然」,也於同月爆發了26年前停火協議以來的最大衝突,雙亞更互以「戰爭」來描述長達數月的交火。

▲全副武裝的印度軍人在中印邊界執行邊防任務。(圖/路透)

長期主權爭議引爆戰火

位於中國青藏高原西部、南亞北端的喀什米爾是世界著名的主權爭議地區,中國與印度長期以來為此而衝突不斷,自1962年發生邊境戰爭後,雙方即使時常互有矛盾卻未曾實際交火,但今年夏天以來衝突升溫,喀什米爾內的拉達克(Ladakh)地區更在9月傳出中印兩國45年以來的第一聲槍響。

西亞、東歐交界的高加索地區也因主權問題發生嚴重衝突,於1991年脫離前蘇聯的「亞美尼亞」與「亞塞拜然」7月互相指控對方跨越國界、侵占領土,在塔武什(Tavush)地區爆發砲戰,造成至少數十人死亡。到了9月底,雙亞主權爭議地區「納哥諾卡拉巴克」(Nagorny Karabakh,下稱納卡)爆發自1994年停火以來最嚴重武裝衝突,雙亞政府都將此定調為「戰爭」。

▲中國大陸解放軍於西部戰區高原進行實彈演練。(圖/翻攝中新社)

中國與印度邊境

●衝突最高峰

中印雙方5月在拉達克班公湖(Pangong Lake)與加勒萬谷(Galwan Valley)再起衝突後,至今對峙已經超過7個月。雙方曾簽訂多項不得使用槍枝火砲與爆裂物的協議,因此起初衝突主要是以徒手,或手持自製狼牙棒、大薙刀等「不走火」的多人近身搏鬥為主,但由於武器殺傷力強大,在6月底前就已經造成至少63人死亡。

▲中國解放軍在邊境衝突中使用「特製狼牙棒」曝光。(圖/取自推特/@ajaishukla)

拉達克東部的班公湖9月7日傳出45年來第一聲槍響,打破中印停火協議以來的表面和平。中方指責,印軍非法越線並對前去交涉的中國邊防人員鳴槍威脅。但印方則駁斥,並無開火,也沒有越過「實際控制線」(LAC),是解放軍公然違反協議,並進行了侵略性的演習。

●後續與現況

此後,中印進行多次談判,也數度表明同意暫緩衝突,但雙方部署在拉達克地區的軍隊、戰機與火砲卻不減反增。期間,印度積極修築公路、橋梁以及世界最長的高速公路隧道「阿塔爾隧道(Atal Tunnel)」,以加速運送軍力、物資至邊境。中方則擁有世界上海拔最高的公路「新藏公路」,這條幾乎貫穿整個中印邊境的公路將在年底完工,並預計擴建更多邊境機場。

中印11月6日進行第8次軍長級會談後,中國國防部表示,兩國將繼續就推動邊界西段實控線地區脫離接觸坦誠深入和建設性地交換意見,並確保雙方一線部隊保持克制,避免誤解誤判。但對於「實際控制線」(LAC)的劃分則未有共識,邊境氛圍至今仍持續著緊張狀態。

亞美尼亞與亞塞拜然邊境

●衝突最高峰

高加索雙亞9月27日清晨在納卡地區傳出砲擊,雙方互稱是對方首先發動攻勢,持續2個月的「區域戰爭」就此展開。具主權爭議的納卡地區以亞美尼亞人為主要民族,也由亞美尼亞實際掌控,國際上卻普遍認為屬於亞塞拜然領土。

亞美尼亞發布遭擊落的蘇-25戰機殘骸照片指控,土耳其以火力協助盟友亞塞拜然,不僅從敘利亞北部調遣4000名軍力,更派出F-16戰機支援,一台土耳其製的亞塞拜然無人機更直接轟掉亞美尼亞的坦克。亞塞拜然則表示,亞美尼亞部隊朝平民發動攻擊,還使用俄制OTR-21戰術飛彈。

Video released by #Azerbaijan Ministry of Defense shows destruction of two more T-72B3 main battle tanks of #Armenia Army by a #Turkish made #Bayraktar TB2 armed drone of #Azerbaijani Air Force at #Artsakh/#NagornoKarabakh today. pic.twitter.com/dYSDaBqy5z