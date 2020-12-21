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毒藥「藏內褲」！他一流汗就中招　CNN曝俄暗殺頭號反對派細節

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）今年8月遭人投毒暗殺，所幸轉院至德國治療後逃過一劫。外媒近日曝光暗殺手法，特工可能將毒藥藏在納瓦爾尼的內褲；納瓦爾尼裝成俄國安全局總部，設局讓暗殺小組特工庫瑞亞哲夫（Konstantin Kudryavtsev）說出實情。

美國有線電視新聞網（CNN）報導與調查機構Bellingcat共同揭露，納瓦爾尼目前正在一處秘密地點逐漸康復中，為了追查毒殺案的真兇，他的團隊將電話偽裝成俄國聯邦安全局（FSB）總部號碼，然後直接撥打給特工套話。

FSB毒物團隊成員庫德里亞夫謝夫（Konstantin Kudryavtsev）接到納瓦爾尼電話時，竟真的將對方誤認為FSB高層，並且在45分鐘的談話中交代了行刺納瓦爾尼的任務過程。

報導稱，庫德里亞夫謝夫起先對使用非安全線路談論任務細節一事感到憂慮，但納瓦爾尼假裝不滿他的表現，以粗暴、責備的口吻督促他檢討任務失敗的原因，果然讓庫德里亞夫謝夫信以為真。

根據庫德里亞夫謝夫的說法，用來暗殺納瓦爾尼的神經毒劑被安放在他的內褲內層；毒理學家向CNN表示，假如神經毒劑被以顆粒形式在褲襠中投毒，當受害者出汗時，毒劑自然會經由皮膚吸收。

納瓦爾尼為俄國反對派領袖，被俄國總統普丁視為眼中釘。CNN與Bellingcat調查發現，FSB安排6至10名特工貼身跟蹤納瓦爾尼，時間超過3年。

另一方面，普丁日前證實了FSB確實跟監納瓦爾尼，但否認行兇。普丁稱，假如俄國特工真的想取納瓦爾尼性命，那麼他們「必定會完成任務」。

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