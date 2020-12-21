推特瘋傳「密西根這地翻盤」…驗票結果公布了　川普淨增加12票

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選，密西根州安特里姆郡（Antrim County）最近公布重新驗票結果，確認川普在該郡領先拜登3800票，但仍難以撼動最終選舉結果。不過，近日在推特上確有假消息瘋傳，言之鑿鑿稱該郡原本的報告是「拜登大贏數千票」，引發爭議。

推特上有國外網友轉傳消息稱，「在密西根州安特里姆郡，選舉之夜原本是拜登領先3000多票，直到人工驗票後，結果是川普領先近4000票」，暗指此次大選存在選舉舞弊情況。

不過，《ETtoday新聞雲》上月7日就曾引述美國媒體報導，密西根州安特里姆郡發生選務人員人工失誤，導致計票軟體錯把6000多張選票算給民主黨，但選務單位已經在第一時間更正結果，因此最終並無票數錯誤問題。

另據《底特律新聞》報導，安特里姆郡在12月17日公布人工驗票結果，最終結果拜登得票數從原本的5,960票減少至5,959票，減少了1票，而川普則從9,748票增加至9,759票， 增加了11了，因此川普最終在該郡淨增加12票，但並不影響選舉結果。此結果已經獲得官方認證。

密西根州政府選務官員布爾博奈斯（Lori Bourbonais）表示，「這是在人工驗票中相當常見的典型情況，通常每個選區都會出現一兩張選票，在人工計票和電腦計票時呈現出不同結果。」密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）表示，經人工驗票後，安特里姆郡計票誤差值約為0.07％。

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