AIT回應蘇偉碩：美國食品是安全的　很遺憾美豬被政治化

▲蘇偉碩致贈AIT墨寶。（圖／記者楊蕓攝）



記者陶本和／台北報導

民間反瘦肉精毒豬聯盟21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會，前榮總醫師蘇偉碩更指出，美國人吃20幾年萊克多巴胺，平均壽命連三年下降。對此，美國在台協會（AIT）表示，美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的，「很遺憾的，近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮」。

明年元旦起將開放進口美豬美牛，立法院24日將表決攸關美豬美牛進口9項行政命令。民間反瘦肉精毒豬聯盟21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會。

蘇偉碩提到，有實驗證明萊克多巴胺可能影響人類壽命，美國人吃了二十幾年的萊克多巴胺，平均壽命在2015、2016、2017連續三年都下降，因此他非常同情。

對此，美國在台協會晚間表示，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準。

美國在台協會指出，美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的，「很遺憾的，近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮」。

美國在台協會表示，希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣，「我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心」。