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英變種病毒失控擴散！入侵荷澳等5國　他驚曝：法國可能已淪陷

▲▼英國傳出新冠變種病毒株，圖為倫敦國王十字車站。（圖／路透社）

▲英國出現新冠變種病毒株，圖為倫敦國王十字車站。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國境內南部出現新冠肺炎的病毒變異種「B.1.1.7病毒株」，相比舊病毒暴增70％感染率。此後，荷蘭、丹麥、比利時、澳洲、義大利等5國接連傳出相同變種病毒株的確診個案，全球至少33個國家地區針對英國發布禁航令。

受B.1.1.7病毒株感染的人數在過去四周內快速飆升，英國截至15日為止，已有1619個病例，其中有519個在大倫敦地區，英國肯特郡則也有555個，而英國其他地區（威爾士與蘇格蘭）有545個。

丹麥

丹麥截至12月3日共發現9例，其中哥本哈根地區有6例，日德蘭半島北部同一家則有發現3例。感染者年齡介於2歲至61歲之間，平均35歲，分別為7名女性和2名男性。

荷蘭

《彭博社》報導，荷蘭12月初對一名病患進行抽樣檢查時，發現染上與英國相同的突變病毒株。國家公共衛生與環境研究所（RIVM）表示，過去幾周從英國抵達境內的訪客都要接受審查。

荷蘭衛生部發聲明表示，「在接下來的幾天中，荷蘭政府將與歐盟其他成員國合作，限制被英國新病毒株入侵風險的可能性。」政府仍在考慮禁止往來英國的貨運。

比利時

比利時病毒學者蘭斯特（Marc Van Ranst）表示，新病毒在近幾個月內被發現，目前影響範圍很小，「我們在實驗室觀察到4個案例。病毒仍在不斷變異，通常變得更具傳播性，但沒有提升致死率。」

澳洲

新南威爾士州首席衛生官項特（Kerry Chant）表示，目前已在酒店檢疫過程中發現，有兩名感染變異病毒的患者，「這種變體最近在澳洲返國旅客中被發現，重要的是，我們沒有在社區發現，但也表明它（變異病毒）正在全球傳播。」

義大利

根據《路透社》報導，義大利當局也在返國旅客當中，檢測出一感染B.1.1.7變種病毒的患者。

▲▼英國首相強森今天在倫敦緊急坐鎮會議，商討如何應對接下來的變種病毒的疫情控制。（圖／路透）

▲英國首相強森今天在倫敦緊急坐鎮會議，商討如何應對變種病毒的疫情控制。（圖／路透）

此外，法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）還表示，這種變異病毒完全有可能已在法國境內傳播，儘管現階段沒有證據能夠佐證這個說法。紐西蘭流行病專家貝克（Michael Baker）則認為，未來幾周，B.1.1.7病毒株很有可能就會入侵紐西蘭。

不過，世界衛生組織的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，依據現階段掌握的訊息，新的變種並不會對疫苗有任何影響，但隨著更多突變的發生，可能需要更換或調整疫苗。英國首席醫療觀惠蒂（Chris Whitty）說，沒有證據顯示這種突變將加劇疾病嚴重性，無論是從死亡率還是染病後的嚴重性來看都是，但相關研究仍在進行中。

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