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北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

▲▼北韓某40多歲居民瀕臨餓死而偷牛，最後慘被判死刑。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

▲北韓某40多歲居民瀕臨餓死而偷牛，最後慘被判死刑。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，北韓（朝鮮）宣布面臨緊急狀態，提升防疫層級至「超特級」，嚴格執行封鎖國境，不過一名來自咸鏡北道穩城郡的40多歲男子卻因疫情影響導致生活貧困、幾近活活餓死，只好動歪腦筋偷取鄰近農場的牛隻煮食，最後卻因此慘遭安全部逮捕，並被判處死刑。

根據媒體《每日北韓》（Daily NK），一名來自咸鏡北道當地的消息人士透露，穩城郡豐溪里一處農場發現1頭耕牛無故消失，起初負責照顧、管理牛隻的工作人員害怕被懲處而不敢向管理委員會呈報，獨自進行搜索，卻仍未尋獲該牛隻，直到一周後才向上級如實稟報。

管理委員會得知後，推測牛隻可能被國內生活困頓的民眾給偷了，因此當場向安全部報案，還要求員工一旦在周遭地區發現任何異常，皆得立刻彙報。

在搜索的過程中，發現某戶人家竟然飄出肉味，於是安全部派人員強行進入該處民宅搜查，最後在屋外倉庫發現尚未吃完的牛肉，而在爐灶邊則發現剩餘的牛骨，40多歲居民這才坦承犯行，當場遭到逮捕。

▲▼消息人士透露，北韓農地貧乏、不肥沃，且農耕器具短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲消息人士透露，北韓農地貧乏、不肥沃，且農耕器具短缺。（圖／達志影像／美聯社）

該消息人士解釋，其實北韓國內物資匱乏，不僅農地不肥沃、就連相關的農耕器械也嚴重缺乏，因此耕牛對於農場來說莫過於唯一最值錢的財產，且牛隻在北韓屬於國家財產，如今時局艱困，該名男子偷牛、吃牛的犯罪行為根本如同破壞數輛轎車，屬於反國家、反革命的犯罪行為，也因此最後被判決須處以死刑。

該名消息人士也透露，以往雖也曾發生居民盜竊、食用牛隻的事件，但僅判處有期徒刑，如今該名男子卻被判處死刑，且安全部的人員還預先告知周遭居民執行死刑的日期在本月19日，警告意味可說是相當濃厚！

據悉，穩城郡豐溪里當地竊盜頻傳，民宅或農場所飼養的豬、牛、狗、兔子等常被偷到連一隻都不剩，因此早就令居民相當感冒。

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