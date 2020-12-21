香港開亞洲第一槍！英「變異病毒」來襲　全球33國家地區下令禁航

▲加拿大蒙特婁杜魯道機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球各國陸續針對英國發布禁航令，防堵新冠變種病毒株「B.1.1.7」（又稱「VUI 202012/01」）所掀起的新一波疫情入侵。現已知至少有33個國家地區祭出禁令，其中香港是亞洲第一個宣布禁航的城市，以下為您整理各個國家地區的最新邊境措施。

美洲地區（5）

加拿大

加拿大總理杜魯道20日宣布，自當地21日凌晨零時起，暫時停止英國商業航班服務，至少實施為期72小時，後續再行評估。此外，20日自英國入境的旅客必須接受額外的二次篩檢。

薩爾瓦多

薩爾瓦多禁止過去30日曾到訪英國的旅客，包括過境。

此外，哥倫比亞、智利、阿根廷政府也禁止來自英國的旅客。

歐洲地區（23）

荷蘭

荷蘭政府20日宣布，全面禁止英國商業航班飛往荷蘭，自20日當地上午6時起生效，最快2021年1月1日解除禁令，因當局確認荷蘭境內已出現至少1例與英國變異病毒株相同的確診個案。

波蘭

波蘭政府發言人透過推特證實，自當地21日午夜起，暫停英國班機入境。

比利時

比利時政府針對來自英國的航班及鐵路實施24小時禁令，預計22日將公布進一步規定。

義大利

義大利禁止來自英國的旅客搭機入境，此措施至少維持至1月6日，但義大利居民仍可返國。

奧地利

奧地利現已禁止來自英國的航班，但何時解除禁令仍未知。

德國

德國已下令禁止英國航班，禁令具體實施時間仍未知。

▼德國機場的入境普篩。（圖／路透）

西班牙

若歐盟無法聯合應對新型變異病毒株所造成的威脅，西班牙將削減航班。

葡萄牙

葡萄牙僅開放葡萄牙公民及住民自英國返回葡萄牙，且每人必須出示新冠病毒檢測結果呈現陰性的證明。

保加利亞

保加利亞暫停自英國起飛的航班，禁令實施至1月31日。

挪威

挪威暫停英國航班至少48小時。

法國

法國自20日午夜起，全面暫停所有來自英國的旅客入境，範圍涵蓋陸路、空運、海運、鐵路，禁令持續48小時。

▼巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

瑞典

瑞典政府正準備禁止英國人入境，具體實施方法仍未公布。

土耳其

土耳其暫停來自英國、丹麥、荷蘭的航班。

愛爾蘭

愛爾蘭禁止來自英國的航班及渡輪48小時。

捷克

捷克政府宣布，在英國境內停留24小時以上的人員必須接受隔離。

丹麥

丹麥宣布，自英國當地21日上午9時起，自英國飛往丹麥的航班服務暫停48小時。

芬蘭

芬蘭21日中午起暫停英國航班入境，為期2週，直到1月4日為止。芬蘭交通通訊局（Traficom）表示，迅速停止自英國飛往芬蘭的航空運輸，對疫情來說至關重要。

▼芬蘭航空。（圖／路透）

科威特

科威特把英國列入高風險國家名單，禁止英國商業航班入境。

羅馬尼亞

羅馬尼亞自當地21日中午起，禁止所有往返英國的航班，持續2週。

瑞士

瑞士自當地20日午夜起暫停英國、南非兩國之間的航空往來。

此外，立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞也宣布禁止英國航班入境；立陶宛禁飛令將於21日清晨4時生效，持續至12月31日止，但立陶宛飛往英國的航班不受影響。

中東及北非地區（4）

伊朗

伊朗下令暫停接受來自英國的班機，為期2星期。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯暫停所有國際航班一週。

以色列

以色列禁止所有非以色列籍人士自英國搭機入境，包括轉機。而從英國返抵國門的以色列人必須前往指定飯店隔離2週。

摩洛哥

摩洛哥自當地20日晚間起暫停英國航班入境。

亞洲地區（1）

香港

香港政府21日下午宣布，自22日凌晨起暫停英國航班入境，所有過去14天曾在英國逗留超過2小時的人士，包含香港永久居民，將禁止登上飛抵香港的航班，直到另行通告為止。至於已從英國抵達香港的旅客，必須在完成原有的14天酒店隔離檢疫後，再強制居家隔離檢疫1週，待其抵港後第19日或20日的檢測結果出爐。違反上述規定者，將被處以5000港元（約1.8萬元新台幣）的罰款。

▼香港宣布暫停英國航班入境。（圖／路透社）

亞洲國家迄今尚未出現染上這支變異病毒株的確診患者，但日本、南韓等國現正密切監測的最新發展。

南韓

南韓現正針對所有入境人士實施為期14日防疫隔離，依據當局21日最新說法，現正針對英國入境航班進行評估，會在英國入境旅客隔離期滿之前，進行2次採檢。

台灣

台灣政府採取14天隔離防疫措施，衛福部長陳時中21日表示，現階段並無禁止英國航班的計畫。

印度

印度政府委員會21日將召開會議，針對變異病毒株進行討論，但是否暫停英國航班仍有待確認。

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