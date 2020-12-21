台9線跨年塞到爆！宜蘭－花蓮要「開4小時」　行車時間增2倍

▲許多民眾計畫到東部跨年。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，不少民眾安排外出跨年，公路總局表示，由於東部旅客較多，目前訂房率已達9成以上，蘇花公路恐相當壅塞，預計蘇澳到花蓮行車時間將達4小時，為平時的2倍之多。

公總表示，台9線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為12月31日晚間9時至12時及1月1日上午6時至11時，在車流量尖峰壅塞的情況下，蘇澳至花蓮行車時間預估將達4小時，比平常增加約2小時；北上往蘇澳部分，尖峰時間為1月3日中午12時至下午5時，花蓮至蘇澳行車時間預估將達3小時，比平常增加40~60分鐘。

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台61線西濱快速公路部分，公總預判元旦假期交通狀況應大致良好，僅尖峰時段部分瓶頸路段(如香山、竹南路段等)將出現局部車多情形，為此，高速公路局與公路總局也共同規劃以台61線作為國道1號及3號「新竹–臺南」的替代道路。

▲元旦連假易壅塞路段。（圖／公路總局）

台9線南迴公路部分，公總預判元旦假期受跨年迎曙光活動影響，北上往臺東方向尖峰時段為12月31日下午3時至晚間12時及1月1日上午9時至12時，南下往屏東方向尖峰時段為1月3日下午12時至晚間8時，瓶頸路段如金崙大橋北端、草埔森永隧道南口等，將出現局部車多情形，行車速率將降低至40~50公里/時，尖峰時段整體行車時間增加幅度應不會超過30分鐘。

公總表示，宜花東高屏地區將提前於12月30日中午12時啟動疏運值班作業，此外在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，行經蘇花路廊南下將節省約35分鐘，北上將節省約15-20分鐘，行經南迴公路將節省約7分鐘。