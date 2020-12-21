日網友也愛戰南北！47地區「超嗆偏見調查」：只吃章魚燒、都農村

▲有網友分析了日本人對於各地區的「偏見」，引發熱烈討論。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本國土面積達37.7萬平方公里，涵蓋47個都道府縣，每個地方的風土民情自然也不盡相同，因此不只台灣網友愛戰南北，日本各都道府縣的網友之間也愛互相比拚。一名推特網友特地進行了「小型民調」，調查了超過300人，並將大家對於每個都道府縣的「偏見」整理成表，引發熱議。

根據j-town.net報導，日本推特網友キムテス日前針對「大家對於各都道府縣的偏見」為題，進行了大規模的問卷調查，其中收到了來自300份以上的問卷，並將相關答案整理成表格。其中，表格內寫道，「東京不適合人居住，自尊心跟物價都很高」、「青森人每天都只吃蘋果」、「北海道的人感覺就很耐寒，而且很愛毛手毛腳」、「宮城感覺都是農村，北邊好像只有山」等，吸引3.2萬人轉推，1815人留言討論。

▲網友們一致認為東京不利於生活。（圖／路透）



不僅如此，表格內還提到，「奈良人感覺都會偷吃鹿仙貝」、「大阪人感覺每天都在吃章魚燒」、「鳥取縣只有沙漠」、「廣島人每個星期感覺要吃3次廣島燒」、「熊本靠熊本熊復甦經濟」、「茨城感覺很多流氓」、「千葉以迪士尼樂園自豪」、「神奈川感覺就主打中華街」、「岐阜人愛看你的名字」等。

統計結果曝光後，有許多網友紛紛表示，「印象最深刻的是鳥取縣，竟然有人回答只有沙漠，好好笑」、「神奈川其實真的什麼都沒有哈哈，除了橫濱中華街以外，我真的想不到」、「我是岐阜縣民但還沒看過你的名字...」、「其實北海道人也沒這麼抗寒啦」、「大阪人雖然不會每天吃章魚燒，但的確家家戶戶都會有一台章魚燒機」等。

▼日本網友分析有關各地區的刻板印象。（圖／取自推特@kimuti_X）

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