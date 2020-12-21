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社會 社會焦點 保障人權

開車途中砰一聲！他到家查看嚇傻：山羌卡保險桿70公里沒掉

▲▼ 山羌卡保險桿。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲張姓男子開車返家途中意外夾帶一隻「山羌」，且歷經70公里路程牠竟然都沒有掉落。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉昨（20）日晚間發生一起車禍意外！張姓男子開車行經靜浦時，突感覺撞到東西，但他當下沒有及時下車查看，直到返家下車，才發現原來是一隻山羌卡在車頭保險桿，經回想後他相當驚訝，覺得這隻山羌能卡在車頭前方又經歷70公里的路程完全沒掉落，實在很不可思議。

▲▼ 山羌卡保險桿。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲ 這隻山羌在豐濱鄉靜浦時與車子發生碰撞，隨後就一路被帶回花蓮市區。（圖／記者蕭可正翻攝）

張男20日下午從台南開車返回花蓮途中，在行經豐濱鄉靜浦時車身突感覺撞到東西，「感覺好像碰到石頭震一下」，由於當時天色已晚又下著雨，他認為撞擊力道不大、也沒有巨響，當下沒有多想直接返回花蓮市區，怎料到家一看，才驚見原來是一隻山羌卡在車頭。

張男萬萬沒想到在經歷70公里的路程後，這隻遭撞的山羌竟完全沒有掉落，仍穩固的卡在他車頭保險桿上方，第一時間趕緊通報農政單位，隨後也將這隻奄奄一息的山羌交給警方處理。

這隻山羌不幸死亡，張男的哥哥花蓮市民族里長張東耀於臉書貼文說道，撞到山羌又卡在車頭的機率真的很低，如今只希望這隻小山羌能跟隨王爺修行，一路好走。

▲▼ 花蓮市民族里長張東耀貼文替山羌默哀。（圖／翻攝臉書）

▲ 花蓮市民族里里長張東耀貼文替山羌默哀。（圖／翻攝臉書）

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