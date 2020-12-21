全球飆破7600萬人染疫！德國死亡病例翻倍　日韓苦抗第3波感染

記者吳美依／綜合外電報導

台灣新冠肺炎（Covid-19）疫情穩定，他國感染卻持續蔓延，全球目前累計7682萬5590例確診、169萬3213人染疫死亡。鄰近的日本、南韓都面臨第三波疫情，德國12月死亡人數激增，與上月相比，幾乎翻倍成長。以下整理各國最新疫情與相關資訊。

【亞洲】

南韓

南韓疫情進入第3波，截至21日累計50591例確診、698例死亡。防疫當局今日上午9時30分通報926起病例，其中境內感染達892例、境外移入為34例，同時新增24起死亡病例，刷新紀錄。《路透社》指出，該國連續5天單日通報逾千人感染，部分醫療專家批評，政府太晚升高社交距離防疫標準。

此外，南韓各地醫院、療養院、監獄、看守所、補習班、學校等場所爆發規模不一的群聚感染，首爾市府因此研擬明（22）日起禁止5人以上集會，20日甚至爆發一名患者在轉院途中脫逃的事件。

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▲南韓疫情嚴峻，民眾在首爾市府廣場前排隊接受新冠篩檢。（圖／路透社）



日本

日本新冠確診數20日突破20萬例（含鑽石公主號郵輪），死亡病例逼近3000例；尤其11月以來病毒擴散速度加快，被認為邁入第三波感染高峰，過去52天就激增10萬人染疫。全國47個行政區中，東京是目前病例最多的地區，其次是大阪、神奈川縣、愛知縣與北海道。

印度

印度累計1005萬5560起病例，14萬5810件死亡病例，確診病例和死亡人數分別位居全球第二、第三名。該國過去24小時新增2萬4337例確診、333人死亡。衛生部指出，超過7成死亡病患因為併發症而不幸去世。

▲美國紐約市哈萊姆區（Harlem）民眾紛紛戴上口罩防疫。（圖／路透）



【美洲】

美國

美國公衛當局11日、19日先後批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）疫苗，但確診與死亡人數仍持續激增，隨著聖誕節假期將至，引發進一步惡化的擔憂。

美國目前累計1784萬4690例、31萬7668人染疫死亡。CNN指出，光是過去1周就高達1.8萬人病歿，18日刷新單日確診紀錄，通報高達24萬9709例。

巴西

巴西累計723萬8600例、18萬6764人病歿，確診與死亡人數分別位居全球第三、第二名；國內感染人數居高不下，20日通報50177人確診、706起死亡病例。其中，聖保羅就發生超過138萬例、4.5萬人以上死亡，成為疫情最嚴重的地方。

▲英國出現變種病毒，引發全國恐慌。（圖／路透社）



【歐洲】

英國

英國累計204萬6161例、6萬7503人病歿，20日通報3萬多例確診，創下最高單日紀錄，政府同天也宣布倫敦緊急封城，湧現數十萬人「逃難潮」。

依據衛生大臣漢考克（Matt Hancock）說法，最新出現的變異病毒株B.1.1.7釀成疫情失控，倫敦及英國東南部地區進入最嚴格第4級防疫警戒的時間可能長達數月，直到疫苗發揮作用。

英國出現變異病毒的消息爆發後，荷蘭、義大利和比利時先行禁止英國班機。德、法、愛爾蘭、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞、土耳其、以色列、沙烏地阿拉伯等國也跟進。加拿大總理20日宣布，21日凌晨零時1分起限制來自英國的航班，但貨機不在此限。

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▲德國在第一波疫情期間防疫得宜，廣受讚揚；面臨第二波疫情時，卻難以遏止感染。（圖／路透）



德國

德國累計151萬4963例確診、2.6萬人病歿。根據羅伯特．科赫研究所（RKI）於21日公布的數據，該國12月死亡病例已經超過1萬，與上月的5796人相比幾乎翻倍成長，被預期成為疫情爆發以來最致命的月份。

德國在第一波疫情期間防疫得宜，廣受讚揚；面臨第二波疫情時，雖然實施全國封鎖，卻仍難以遏止感染，過去幾天每日通報大約500人死亡，其中幾天新增3萬多人確診，感染與死亡人數皆創新高，恐怕尚未達到第二波疫情的高峰。

德國先前實施輕度封鎖，允許零售業者開業，但要求健身房與餐廳關閉。政府16日宣布一連串新的全面限制措施，包括要求所有非必要商店暫時歇業、學生遠距上課並且限制集會人數。公衛官員指出，封鎖措施預計持續到明年1月10日，甚至可能延長至春天。另外，國內疫苗接種計畫預計12月27日展開。

▲俄羅斯歐姆斯克（Omsk）街景。（圖／路透）

義大利

義大利累計195萬3185人確診、近7萬人染疫死亡。政府19日宣布實施最新防疫措施，包括關閉所有非必要商家、酒吧、餐廳；實施禁足令，規定民眾單日不得出門超過一次；另也限制區域旅行，直到明年1月6日才解除。

俄羅斯

俄羅斯累計282萬1125例確診、5萬多人病歿。衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，新冠肺炎「發病率依然很高，但唯一可以肯定的是，此數字過去幾周都沒有急遽成長」。他指出，人口超過100萬的都市疫情仍然嚴峻，但新西伯利亞（Novosibirsk）與庫爾干（Kurgan）地區情勢穩定。

【大洋洲】

澳洲

澳洲目前累計2.8萬例、900多起死亡病例。全國人口最多的都市雪梨發生最新一波群聚感染，確診人數增至70人左右，20日實施最新防疫與措施，包括禁足令、集會人數限制，並與國內其他地區隔絕。

各州紛紛關閉邊界，並對雪梨居民實施隔離措施。鄰近的維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）20日起禁止來自雪梨的旅客入境。

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