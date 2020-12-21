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美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

▲▼美國新紓困方案。（圖／路透）

▲參眾兩院明天可能就新紓困措施進行表決。（圖／路透）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國國會領袖今天表示，他們已就9000億美元振興方案達成共識，為多月來受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的經濟提供首波新紓困措施，參眾兩院很可能明天表決。

路透社報導，以下是根據美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）公布摘要及國會幕僚提供部分細節所整理的振興方案要點一覽。

▲▼美國新紓困方案。（圖／路透）

參議院少數黨領袖回答記者關於新紓困措施的問題。（圖／路透）

＊直接向每位成人和小孩發放600美元。

＊提高失業補助，包括為失業者每周加發300美元 。

＊2840億美元用於薪資保護貸款計畫，包括將適用資格擴大到非營利組織和地方報紙、電視台與電台，還會提供150億美元給活動場地租賃業者、獨立電影院和文化機構，以及200億美元用於特定災難補助。

＊820億美元用於大學和中小學，包括資助冷暖供應系統升級以降低病毒傳播風險並重新開放教室，以及100億美元兒童照護援助。

＊450億美元用於交通援助，包括向美國航空客運業者提供150億美元薪資援助、140億美元用於大眾運輸系統、100億美元用於國道經費、10億美元補助美國鐵路公司（Amtrak）。

＊250億美元用於陷入困境的家庭租金援助，以及延長房東勒令房客搬家的寬限期。

＊130億美元用於糧食援助。

＊擴大發放大學派爾獎助學金（Pell Grants）， 新的受益人將達50萬人，並為超過150萬名學生提供最大補貼。

＊70億美元用於寬頻網路服務，包括19億美元用於更換構成國安風險的電信網路設備。

＊40億美元用於國際疫苗聯盟。

＊擴大稅額抵減優惠，以鼓勵低收入戶住宅建設。

＊提供稅額抵減，以鼓勵企業留住員工。

＊提供稅額抵減，以鼓勵雇主提供帶薪病假。

＊擴大低收入勞工的稅額抵減。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
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