　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逃難潮爆發！歐洲下令對英封關　人群塞爆機場「搶搭最後航班」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉睿涵／綜合報導

英國出現新冠病毒變種病毒株，再加上今天破3萬的確診人數創下了最高單日紀錄，歐盟國家紛紛宣布對英封關。消息傳出後，人們立刻趕往機場，搶搭最後一班離境的航班，讓倫敦希思羅機場陷入混亂。此外，法國也暫停了兩國貨運，引發人們擔憂，聖誕節期間的食品和疫苗供應有中斷的可能。

▲▼英國希思羅機場被擠爆。（圖／翻攝自推特／@alexander_minh）

▲英國希思羅機場被擠爆。（圖／翻攝自推特／@alexander_minh）

綜合《每日郵報》和《太陽報》報導，德國在20日決定中止所有往返英國的客機，隨後，荷蘭、比利時、義大利、保加利亞、奧地利、愛爾蘭等國紛紛跟進。而英國附近的法國也決定，從20日午夜起，暫時禁止來自英國的航班、列車和輪船入境48小時，兩國貨運也被中止。

得到消息後的人們全都擠到了希思羅（Heathrow）機場5號航廈，希望能搭上最後一班原定於晚上8點55分，飛往都柏林的航班，讓他們能順利離開英國。人們爭先恐後「逃離英國」的舉動，讓整個希思羅機場被擠爆，場面非常混亂，現場也無法落實維持安全社交距離的防疫規定。

另外，法國關閉英國邊境後，人們也開始憂心，超市在供應鏈受打擊的情況下，是否會面臨食品和聖誕用品嚴重短缺的現象。據一名超市管理人員表示，「我們最擔心的是，英國再度掀起恐慌性搶購潮，因為只有在人們都理性購物的情況下，這些連鎖店的貨品才能維持一整年。」

▲▼英法邊境擠滿貨運。（圖／路透）

▲▼英法邊境擠滿貨運。（圖／路透）

▲▼英法邊境擠滿貨運。（圖／路透）

也有人擔心，英國封鎖邊境可能會導致在比利時生產的輝瑞疫苗無法被送到英國。不過衛生部證實，如果法國的貨運禁令持續超過48小時，那他們將出動軍用飛機，從比利時空運疫苗到英國。

英國在20日通報新增3萬5928宗確診病例，比上週增加了將近1倍，同時也創下了該國的最高單日確診人數紀錄。在疫情升溫之際，首相強生除了將倫敦疫情警報提升至4級，等同於全面封城之外，也宣布「5天鬆綁耶誕計畫」全面取消。

▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生將召開緊急會議，與幕僚商討如何應對疫情。（圖／路透）

歐盟將於當地時間21日上午召開會議，商討對英國的統一對策；而強生也將在21日召開緊急會議，與新冠應變小組（Cobra）和軍方就歐洲各國對英封關和倫敦封城之事進行商討。

►英變種病毒株強襲歐洲　歐盟專家團：現有新冠疫苗仍有效
►影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難　車站月台擠爆
 ►英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

ET快訊
只有今天！ICE MONSTER「這間店」直接免費吃甜點
「百萬BMW重機通勤」騎士自撞爆頭亡　車噴100m爆炸影片曝
快訊／新北女洽公眼睛閉著不動　搖不醒驚覺「死了」50人嚇壞
小嫻「恆春夜市擺攤」！經濟狀況曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

路透：美國會將批准19億美元資金　替換華為中興網路設備

逃難潮爆發！歐洲下令對英封關　人群塞爆機場「搶搭最後航班」

倫敦封城首日「慘淪空城」！　英證實疫情失控：變種病毒是禍首

擬禁「5人以上」聚會！南韓新冠單日再增926例...全國法院休庭3周

加拿大也跟進！全球10多國禁英航班　歐盟召開緊急專家會議

英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

英國變種病毒擴散！義大利婦女確診「病毒量超高」　倫敦人急逃難

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

路透：美國會將批准19億美元資金　替換華為中興網路設備

逃難潮爆發！歐洲下令對英封關　人群塞爆機場「搶搭最後航班」

倫敦封城首日「慘淪空城」！　英證實疫情失控：變種病毒是禍首

擬禁「5人以上」聚會！南韓新冠單日再增926例...全國法院休庭3周

加拿大也跟進！全球10多國禁英航班　歐盟召開緊急專家會議

英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

英國變種病毒擴散！義大利婦女確診「病毒量超高」　倫敦人急逃難

太陽全美轉播近10年最多　艾頓：得更小心別犯錯

【廣編】台中聖誕跨年景點懶人包　IG必踩必拍重點一次網羅

美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

蘇貞昌赴史瓦帝尼大使館　弔唁病逝總理戴安柏

為圓年少吃冰夢　馬稠後工業區首間冰淇淋觀光工廠進駐

巨人盼央聯實施DH制　張本勳強烈反對

3000輛「雙B+MINI」來了！台中港開港44年　單船進口車最多紀錄

桃園男一路跑給警追「逆向+闖紅燈」　車上只搜出一個愛心便當

只有今天！來ICE MONSTER永康創始店直接「免費吃甜品」

R22捐贈儀式原所有人未現身　檢察官：他非常寶貝這架直升機

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

國際熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！警大動作追捕

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

英「變種病毒」急速擴散　7大QA一次看

即／日本半夜6.3極淺層強震！5弱搖晃

Pornhub員工1天狂看千部A片崩潰離職

性侵11名未成年女生！南韓2淫魔9個月內接連出獄

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

暖男憂家人染疫亡！突「狂殺妻子一家」釀3死2傷

新種病毒株肆虐英國！WHO曝「3國也出現病例」

毒販搶地盤開殺　近距離擊斃對手

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

英防疫失控！單日增「3萬5928例」破紀錄

更多熱門

相關新聞

沒戴口罩進不去賣場！他批服務差：一定倒

沒戴口罩進不去賣場！他批服務差：一定倒

因應12月1日起口罩新制上路，中央流行疫情指揮中心指示，凡進出八大場所，都必須戴上口罩。一名網友日前去特力屋時，因為沒戴口罩而被員工攔下，當下他便詢問是否有免費提供或單片銷售的口罩，豈料卻遭對方回說「可以買這邊特價459元的口罩」，讓他超傻眼，直呼「我想彰化也開不起什麼有格調的百貨商場了！」只是貼文一出，留言風向卻一面倒，認為問題在於原PO。

台南護理師拔管回家　母嘆：酒駕判太輕

台南護理師拔管回家　母嘆：酒駕判太輕

請夏隔離11天「沒有傳染力」回家了

請夏隔離11天「沒有傳染力」回家了

英變種病毒傳染率70%！醫曝台灣危險高峰

英變種病毒傳染率70%！醫曝台灣危險高峰

北京慶豐包子爆確診　分店、中央廚房被檢測

北京慶豐包子爆確診　分店、中央廚房被檢測

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國封城對英封關航班機場歐洲Heathrow

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面