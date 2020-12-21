逃難潮爆發！歐洲下令對英封關　人群塞爆機場「搶搭最後航班」

記者葉睿涵／綜合報導

英國出現新冠病毒變種病毒株，再加上今天破3萬的確診人數創下了最高單日紀錄，歐盟國家紛紛宣布對英封關。消息傳出後，人們立刻趕往機場，搶搭最後一班離境的航班，讓倫敦希思羅機場陷入混亂。此外，法國也暫停了兩國貨運，引發人們擔憂，聖誕節期間的食品和疫苗供應有中斷的可能。

▲英國希思羅機場被擠爆。（圖／翻攝自推特／@alexander_minh）

綜合《每日郵報》和《太陽報》報導，德國在20日決定中止所有往返英國的客機，隨後，荷蘭、比利時、義大利、保加利亞、奧地利、愛爾蘭等國紛紛跟進。而英國附近的法國也決定，從20日午夜起，暫時禁止來自英國的航班、列車和輪船入境48小時，兩國貨運也被中止。

Meanwhile at Heathrow airport terminal 2 people are trying to leave the UK this evening



Cc @UB1UB2 pic.twitter.com/8DZfQ46T9Z — London & UK Crime (@CrimeLdn) December 20, 2020

得到消息後的人們全都擠到了希思羅（Heathrow）機場5號航廈，希望能搭上最後一班原定於晚上8點55分，飛往都柏林的航班，讓他們能順利離開英國。人們爭先恐後「逃離英國」的舉動，讓整個希思羅機場被擠爆，場面非常混亂，現場也無法落實維持安全社交距離的防疫規定。

另外，法國關閉英國邊境後，人們也開始憂心，超市在供應鏈受打擊的情況下，是否會面臨食品和聖誕用品嚴重短缺的現象。據一名超市管理人員表示，「我們最擔心的是，英國再度掀起恐慌性搶購潮，因為只有在人們都理性購物的情況下，這些連鎖店的貨品才能維持一整年。」

▲▼英法邊境擠滿貨運。（圖／路透）

也有人擔心，英國封鎖邊境可能會導致在比利時生產的輝瑞疫苗無法被送到英國。不過衛生部證實，如果法國的貨運禁令持續超過48小時，那他們將出動軍用飛機，從比利時空運疫苗到英國。

英國在20日通報新增3萬5928宗確診病例，比上週增加了將近1倍，同時也創下了該國的最高單日確診人數紀錄。在疫情升溫之際，首相強生除了將倫敦疫情警報提升至4級，等同於全面封城之外，也宣布「5天鬆綁耶誕計畫」全面取消。

▲英國首相強生將召開緊急會議，與幕僚商討如何應對疫情。（圖／路透）

歐盟將於當地時間21日上午召開會議，商討對英國的統一對策；而強生也將在21日召開緊急會議，與新冠應變小組（Cobra）和軍方就歐洲各國對英封關和倫敦封城之事進行商討。

►英變種病毒株強襲歐洲 歐盟專家團：現有新冠疫苗仍有效

►影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難 車站月台擠爆

►英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成 7大QA一次看