逃難潮爆發！歐洲下令對英封關　人群塞爆機場「搶搭最後航班」

記者葉睿涵/綜合報導

英國出現新冠病毒變種病毒株,再加上今天破3萬的確診人數創下了最高單日紀錄,歐盟國家紛紛宣布對英封關。消息傳出後,人們立刻趕往機場,搶搭最後一班離境的航班,讓倫敦希思羅機場陷入混亂。此外,法國也暫停了兩國貨運,引發人們擔憂,聖誕節期間的食品和疫苗供應有中斷的可能。

▲英國希思羅機場被擠爆。(圖/翻攝自推特/@alexander_minh)

綜合《每日郵報》和《太陽報》報導,德國在20日決定中止所有往返英國的客機,隨後,荷蘭、比利時、義大利、保加利亞、奧地利、愛爾蘭等國紛紛跟進。而英國附近的法國也決定,從20日午夜起,暫時禁止來自英國的航班、列車和輪船入境48小時,兩國貨運也被中止。

Scenes currently at @HeathrowAirport! Hundreds of passengers awaiting communication from @British_Airways regarding overbooking of #Dublin flights this evening! #Heathrow #britishairways #aerlingus @rtenews @SkyNews #gettinghome https://t.co/dRJIRiGafo pic.twitter.com/ac0zMT8ybV