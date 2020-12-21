英旅客未檢測飛紐約！美暫不考慮限航　恐爆「二次疫情大流行」

▲英國出現新冠變種病毒株。圖為倫敦國王十字車站。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國出現新冠肺炎變種病毒，全球已有十多國禁飛英國航班。放眼美國，聯邦政府至今仍沒有任何動作，紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）痛批，允許英國旅客在未接受新冠病毒檢測的狀態下直飛紐約，是應受譴責的嚴重過失，此時此刻，英國變種病毒正「搭機」前往美國，深怕今年春季疫情爆發的狀況再度上演。

美國「神速行動」疫苗計畫的首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）向CNN透露，政府並不清楚英國變種病毒株是否已入侵美國，「我們當然正在仔細研究這個問題。」

全球多國已發布限制英國航班的最新防疫措施，但川普仍考慮於下周取消對英國與歐洲的旅遊禁令。英國運輸部發言人表示，「重啟跨大西洋航班對英美的經濟復甦至關重要。英方會繼續追求解決方案。」

▲全球已有十多國對英國祭出旅遊禁令，法國則甚至封鎖海陸空的貨運。而美國至今仍未作任何措施。（圖／路透）

負責監管肺炎檢測的衛生部助理部長賈諾（Brett Giroir）也認為，現在沒有任何理由要驚慌，此一突變僅佔一個英國縣郡的20%病例，現階段尚未出現可躲開疫苗的突變病毒株，「我真的不認為，我們需要仿效歐洲各國封鎖來自英國的航班」，但不排除未來發布警報的可能性。

紐約州長庫莫痛斥，至少有120國要求英國旅客出示病毒檢測陰性的證明，這也表明這件事有多危險，但聯邦政府還是不做事，「我們每天有6班來自英國的航班，但我們什麼也沒做。其他國家實施了禁令，我們還沒有」，今年春季疫情大爆發當時就是如此，擔憂未來可能出現新一波疫情流行。

庫莫表示，「就在此刻，變種病毒搭機飛往甘迺迪機場」，卻因為港務局沒有聯邦當局許可，無權自行實施監管旅客的措施，可能讓變種病毒入侵，「你們到底還要犯幾次錯誤才會學到教訓？」

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