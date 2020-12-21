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獨／「台灣糖尿病之父」診所31日歇業！林瑞祥：房東要賣房子

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▲▼「台灣糖尿病之父」林瑞祥,林瑞祥教授診所。（圖／記者許展溢攝）

▲林瑞祥說，現在最想做的事就是好好休息。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

有「台灣糖尿病之父」之稱的林瑞祥是台灣醫療奉獻獎得主，3年半前以85歲高齡開設「林瑞祥教授診所」，不過，從今（21日）起開始休診至30日， 31日接著正式關門。林教授向《ETtoday新聞雲》吐露因房東要將房子賣掉了，藉此機會要好好的休息。

林瑞祥先後在台大醫院、台東聖母醫院及新店耕莘醫院，他更是將胰島素引進台灣的第一人，2008、2015年各獲台灣醫療典範獎、醫療奉獻獎。在許多人和患者口中都習慣叫林瑞祥「教授」，他開設診所以「初診團體衛教」、「共享門診」創立糖尿病照護新模式，若想看診的人，致電詢問就會發現，初診必須要先預約上團體衛教課程。

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▲▼「台灣糖尿病之父」林瑞祥,林瑞祥教授診所。（圖／記者許展溢攝）

▲▼林瑞祥3年半前以85歲高齡開設「林瑞祥教授診所」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「台灣糖尿病之父」林瑞祥,林瑞祥教授診所。（圖／記者許展溢攝）

對病人而言，教授不僅是位好醫師，更是親切、貼心，他看診非常仔細，有時光一位患者就得花上超過一小時，為的就是了解患者的狀態，找出最適合每個人對抗糖尿病的方式。這也讓林瑞祥教授診所在2019年獲國健署提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫「機構創新特色標竿」特優獎，及「糖尿病健康促進機構提升照護品質計畫新增收案數及收案率典範獎」。

長年有糖尿病問題都找林瑞祥的患者們，得知診所將歇業覺得不捨，對此，林瑞祥表示，診所採預約制，都會看大家住的地方在哪，這陣子陸續幫他們介紹其他適當的醫師。他說1個半月前，房東告知房子要賣掉了，原本是也可以向接手的新房東談條件，看要怎麼繼續租，但想想是該好好休息了

▲▼「台灣糖尿病之父」林瑞祥,林瑞祥教授診所。（圖／記者許展溢攝）

▲▼林瑞祥親自到診所收拾，並表示30日前就會整理完，31日正式歇業。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「台灣糖尿病之父」林瑞祥,林瑞祥教授診所。（圖／記者許展溢攝）

林瑞祥接著說，覺得自己年紀夠老了，現在88歲半，再過5、6個月就89歲，精力和記憶力慢慢變差，就藉此機會休息。接下來生活，雖然想做的事情很多，重申還是最想要好好休息。林瑞祥今特別到診所和同仁一起收拾、將物品裝箱，他指出，30日前會完成診間整理，這幾天要看看這些東西要如何處理、打包，31日正式關門。

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