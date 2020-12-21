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加拿大也跟進！全球10多國禁英航班　歐盟召開緊急專家會議

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▲▼英法隧道緊急關閉。（圖／路透）

▲英法隧道緊急關閉。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國出現新冠肺炎的新變種毒株後，全球10多國祭出航班禁令，依據最新消息，加拿大也已經跟進。對此，首相強森21日將坐鎮「緊急應變會議」，商討如何管制與國際間的流通，特別是進出英國的貨運，而歐盟則會在當地21日召開危機應對會議，討論一致性的措施。

世界各國繼荷蘭、義大利和比利時先行禁止英國班機後，德、法、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞、土耳其、以色列、沙烏地阿拉伯等國也跟進暫停來往英國的航班。加拿大總理20日也宣布，自21日凌晨零時1分起，限制來自英國的航班，但貨機不在此限。

法國表示，自20日起將禁止48小時內任何來自英國的旅客，包括航空、海運、鐵路的貨運公司，英國也緊急關閉多佛港、英法海地隧道。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

英國第一大港多佛本月初才剛宣布，貨運貿易量已接近破紀錄水平。英國運輸部長沙普斯（Grant Shapps）敦促，公民不要前往多佛港，預計該地區會「遭受巨大破壞」。

世界衛生組織歐洲辦事處指出，丹麥也出現數起新型變種病毒株的案例，在歐洲疫情迅速擴散的情勢下，各國需要加倍控制境內疫情以及防疫措施。

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