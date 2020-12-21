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倫敦封城首日「慘淪空城」！　英證實疫情失控：變種病毒是禍首

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記者詹雅婷／編譯

英國倫敦20日起緊急封城，依據衛生大臣漢考克（Matt Hancock）20日的說法，最新出現的變異病毒株釀成疫情失控，倫敦及英國東南部地區進入最嚴格第4級防疫警戒的時間可能長達數月，直到疫苗發揮作用。在倫敦湧現數十萬人逃難潮後，不到24小時，當地商店街與購物中心幾乎空無一人，猶如空城。

▲在聖誕節即將到來之際，倫敦街頭人煙稀少。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

太陽報報導，在英國政府針對倫敦祭出新一波防疫措施後，向來湧入大批逛街人潮的攝政街（Regent Street）及牛津街（Oxford Street）幾乎空無一人，與24小時之前的人潮形成強烈對比。依據倫敦最新防疫規定，零售業者、髮廊、美甲店全都必須關門。

▲▼ 英國倫敦進入第4級防疫警報，街頭人煙稀少。（圖／達志影像）

▲倫敦進入第4級防疫警報，街頭人煙稀少。（圖／達志影像）

依據英國20日官方新冠疫情統計，單日新增3萬5928人，創下自疫情爆發以來最高紀錄。

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，新變種病毒株已經讓疫情處於「失控」（out of control）狀態，需要採取更嚴厲的措施防堵疫情擴散，倫敦和英國東南部地區的第4級疫情警報將於30日再次進行評估，但最終可能長達數月，直到新冠疫苗發揮作用為止。

▲英國確診激增，倫敦耶誕假期取消，許多民眾趕在新一波禁令實施前「出逃」。（圖／路透）

此一最新變種病毒株名為「VUI 202012/01」，傳播速度比原來的病毒株還要快，據信感染力也比原先高出70%，且如今荷蘭、義大利都已相同變異病毒株的確診個案。

英國現正開放施打美國藥廠輝瑞的新冠疫苗，截至2021年上半年，全境將有4000劑疫苗可供施打，而牛津／阿斯利康（Oxford/Astrazeneca）的疫苗也有望在數週內取得批准。

▼衛生大臣漢考克。（圖／達志影像／美聯社）

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