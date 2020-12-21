哈佛「著名中國問題學者」傅高義驟逝！術後病情惡化…享壽90歲

▲哈佛大學費正清中國研究中心學者傅高義過世。（圖／翻攝自哈佛大學官網）

記者葉睿涵／綜合報導

哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center）在21日發布聲明指出，著名的中國問題研究學者傅高義（Ezra F. Vogel）已在20日去世，享年90歲。據外媒報導，傅高義是在麻州一間醫院接受手術後，情況突然惡化，驟然辭世。

It is with great sadness that we announce the passing of our former director Ezra F. Vogel (1930-2020).



Professor Vogel served as director from 1973-75 and from 1995-99. He was a true champion of our center, an erudite scholar, and a wonderful friend. He will be truly missed. pic.twitter.com/Zz5XydfEzH — Fairbank Center (@FairbankCenter) December 21, 2020

綜合外媒報導，傅高義在20日，於麻州一間醫院接受手術後，情況突然惡化，驟然辭世。生於1930年的傅高義曾在1973年至1975年、1995年至1999年間，擔任哈佛大學費正清中國研究中心的主任。該中心在聲明中指出，「傅高義教授是我們中心真正的鬥士、一位博學的學者、一位極好的朋友，我們將永遠懷念他。」

傅高義也是著名的中國學者，他自毛澤東時代以來，就一直在研究中國的精英政治和社會。他的著作《鄧小平與中國的變革》於2011年首次以英文出版，後來被翻譯成中文，並在香港和中國大陸再版。傅高義也十分關心美國與亞洲的關係，他於1979年出版的《日本第一：美國的教訓》，在日本成為暢銷書。

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