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台灣夫妻英確診「變種新冠病毒」　1年沒進辦公室！高燒39度猛流淚

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台灣夫妻確診（圖／記者黃君瀚攝）

▲住英國的台灣夫妻自爆確診變異新冠病毒。（圖／翻攝PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

英國出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%。就有旅英網友發文透露，老婆確診，自己也開始高燒不退，進入被感染模式，「我們兩個實在是百思不得其解，都已經在家龜了這麼多個月，年關難過。」

網友在PTT提到，上周才看到病毒在英國南部及倫敦變異的消息，和妻子還慶幸都有乖乖戴口罩，每天也用超多消毒紙巾；重點是，快要有1年沒進辦公室上班了，應該不會有事才對，沒想到才講完，當晚老婆高燒39度不退，最後送急診驗血，發現竟是病毒感染，醫師還語重心長地說，「看你這個指數應該是Covid，加油！」

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聞言，夫妻倆都傻眼，不解到底是如何被傳染的，畢竟都待在家這麼久了，「為了確認是否為Covid，第二天我們和公司請了假，開車去得來速檢驗中心測了一下，結果於48小時後出爐，老婆大人毫無意外的確診了，與此同時我也開始高燒不退，進入被感染模式。」

根據世衛組織指出，在英國以外，丹麥也通報出現9起新病毒株的病例，荷蘭則有1例，另有1例出現在澳洲。

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,確診。（圖／路透）

▲英國新病毒株的出現與病例激增令歐陸國家人心惶惶，各政府立刻禁航。（圖／路透）

另外，世衛組織歐洲區域辦事處發言人呼籲，「歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。」同時，世衛也承諾，對變種病毒有更多瞭解後，會提供各國政府與民眾最新資訊。

在文章中，男網友也分享確診第4天，兩人出現的症狀，包括：

1. 每天睡不到三小時，因為到半夜就會被高燒熱醒，只能靠狂嗑退燒藥存活

2. 吃東西慢慢失去味覺，現在醬油比較有味道

3. 嗅覺變得很詭異，一直會聞到一股荷葉邊系服特有的汗酸臭味

4. 老婆昨天晚上一邊高燒39度一邊流淚，問「如果我怎麼了，你會好好照顧我爸媽嗎？」

5. 因為沒力氣做菜所以天天吃稀飯

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