英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

▲英國傳出新冠肺炎的變種病毒株，目前至少有18個國家禁止英國航班入境。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國日前宣布境內東南地區出現新冠病毒的變種毒株，可能比先前的感染力高出70%，不到一周之內，荷蘭、丹麥、澳洲與南非也都傳出發現變異的新毒株，世界各國不敢大意，已有至少18國接連宣布禁止英國航班入境。對此，CNN、BBC等外媒也刊出新毒株的相關資訊，以下《ETtoday新聞雲》為您整理報導。

新變異病毒最早何時出現？

英國這次的變種毒株「VUI-202012/01」首次出現於9月採集的樣本中，此前可能早已在未受檢的人群中傳播，直到12月初出現英國東南地區激增後，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）才於14日正式公布變種毒株的相關細節，目前新毒株已蔓延至英國其他地區與部分國家。

變種與之前有何差異？

科學家表示，自2019年發現新冠肺炎（COVID-19）以來，病毒以每個月平均突變2次的速度，約已達成25次突變。然而，據英國科學家表示，「VUI-202012/01」的傳染力比之前高出70%，是因為變異出現刺突蛋白上，有助於病毒附著於人體細胞，發病率最高的倫敦與英國東南地區11月約有2.5成是新毒株病例，12月已成長至超過半數。

新毒株會讓病情加重？

至於新毒株的危險性方面，英國當局則表示，目前沒有「足夠證據」顯示新毒株會造成較嚴重的病情，當地過去2周以來的入院人數不高、死亡率也沒有任何上升，主要症狀幾乎和先前一樣──持續咳嗽、發燒、味覺或嗅覺的改變，因此現在判斷變種病毒將帶來嚴重影響還「為時過早」。

現在的疫苗還有效力嗎？

根據多倫多全科醫院（Toronto General Hospital）傳染病學家博格奇（Isaac Bogoch）表示，流感病毒的突變速度是新冠病毒的2倍，每年科學家也會研發新的流感疫苗來因應，新冠病毒由於基因組穩定，且目前所見的多數突變都沒有明顯影響，現在的疫苗仍有效力，如果真的發生變化，也可用基因技術來改善疫苗。

疫苗逐漸失效的可能性？

漢考克表示，最新臨床建議也顯示，新冠疫苗「極不可能」對新變種病毒無效，因為疫苗會針對刺突蛋白的許多部份產生抗體，刺突蛋白的1、2個變異不太可能導致疫苗失效。英國首席醫療官員惠蒂教授（Prof. Chris Whitty）仍承認，公衛部門必須對疫苗失效的可能性「保持警覺」。

還哪些國家出現變種？

目前除了英國當地以外，荷蘭、丹麥、澳洲與義大利都出現了與英國相同的「VUI-202012/01」新毒株，引發世界各國防疫單位的憂慮，因此紛紛祭出禁航令。

哪些國家禁止英國航班入境？

歐洲地區：法國、愛爾蘭、義大利、葡萄牙、荷蘭、德國、比利時、瑞士、奧地利、拉脫維亞、愛沙尼亞、保加利亞、土耳其

中東地區：以色列、沙烏地阿拉伯（全面禁航一周）

美洲地區：加拿大、智利、阿根廷

其中，法國自20日起將禁止48小時內任何來自英國的旅客，無論是航空、海運、鐵路，甚至關閉了英國第一大港多佛港與英法海底隧道。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也宣布，20日午夜起禁止所有來自英國的航班降落，貨機則不在此限。



初稿11:43

更新12:18

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