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英變種病毒株強襲歐洲　歐盟專家團：現有新冠疫苗仍有效

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲德國衛生部長表示，新型病毒株對疫苗沒有影響，疫苗仍具相同效力。（圖／路透，下同）

文／中央社柏林20日綜合外電報導

德國衛生部長今天表示，歐洲聯盟專家團認為，現有的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗能有效對抗在英國發現，會快速蔓延的新型病毒株。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）告訴德國第二電視台（ZDF），「歐洲當局專家會談內容」指出，「根據我們目前所知的一切」，新型病毒株「對疫苗沒有影響」，疫苗「仍具相同效力」。

史巴恩特別提及美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗。輝瑞&BNT疫苗已經在英、美等國施打，也即將取得歐盟藥品管理局（EMA）核准。

▲▼新冠疫苗,美國。（圖／路透）

衛生部有發言人表示，歐盟專家團的會議是在今天舉行，與會人員包括也包括德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）的代表。

為了因應這個新病毒株，部分國家已禁止從英國飛來的航班；法國則表示也將擋下來自英國的民眾和所有貨運，除非無人隨行。

▲▼ 美國機場,新冠肺炎。（圖／路透）

在英國，倫敦已經對部分地區宣布更為嚴格的防疫規範。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天表示，根據初步資料，變種病毒株的傳染力可能比原本的病毒高上70%。

世界衛生組織（WHO）表示，變種病毒株方面，丹麥已經發現9例，荷蘭、澳洲各有1例；同時，義大利今晚也自1名從英國回來的人身上找到新病毒株的蹤影。

德國衛生部發言人表示，擔任歐盟輪值主席國的德國，已安排明天召開專家團會議，討論歐盟如何因應新威脅。

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