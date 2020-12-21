想打包龍蝦頭被阻止　內行人曝「暗黑真相」狂勸：他是為你好

▲龍蝦是喜宴常見的料理之一。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

龍蝦是流水席、喜宴上相當常見的料理之一，每次只要一端上桌，就瞬間氣派非凡。一名網友發文表示，他中午去吃辦桌時，看到「龍蝦頭好大、好完整」，進而打算打包回家，豈料竟遭店家阻止，「辦桌的龍蝦頭有沒有這麼珍貴啊？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友狂勸千萬別帶回家繼續享用。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「辦桌的龍蝦頭到底怎麼來的」為題丟出心中疑問，他日前去吃辦桌時，看見桌上那盤龍蝦沙拉所剩下的龍蝦頭又大又完整，因此不禁想帶回家煮湯喝，不然丟掉也是浪費。

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然而，原PO的如意算盤卻被打亂，店家當時立刻走向他，表明龍蝦頭不能帶走，接著便趕緊把整盤給端走。原PO感到相當納悶，不明白為何龍蝦頭不可以帶回家，「辦桌的龍蝦頭有沒有這麼珍貴啊？」

▲原PO不解，龍蝦頭為何不能打包回家？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友留言回應，「蝦頭要錢啊」、「那個是裝飾品，你去餐廳吃飯會把圓桌的花盆帶回家嗎」、「會想帶回家煮湯的比較奇葩」、「擺盤用的，實際上吃到什麼肉不好說」、「一隻龍蝦只有一個頭，特別珍貴」、「不要拿，那不知道凍多久了，根本不新鮮，他是為你好」。

此外，還有網友透露暗黑真相，「要嘛就是一直回收擺盤，那其實不新鮮，你也別用了；要嘛就是收回去煮湯，下道湯品就出來了，反正也是給你吃的」、「有次別桌龍蝦都上桌了，就差我這桌，等到有一桌龍蝦吃完收走了，我這桌龍蝦就上桌了，神奇吧」、「我有特別注意被收走的龍蝦鬚上有美乃滋，剛好上桌的龍蝦鬚上面也有美乃滋」、「我都故意把龍蝦頭弄壞，免得下一攤客人繼續用」、「比較無良的就下一攤繼續用」。